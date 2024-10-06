Про це стало відомо з ухвали Хмельницького міськрайонного суду, розміщеної на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

До теми На Волині поліція перевірить рішення МСЕК і ВЛК на тлі корупційного скандалу на Хмельниччині

Ексголова Хмельницького МСЕК мобілізувався після в'язниці

Колишній голова Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії, лікар-травматолог Любомир Зав'ялець відбував покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Там він висловив бажання вступити на військову службу за контрактом.

У відповідь на прохання експосадовця керівництво СІЗО виступило з ініціативою звернутися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

У суді визначили, що колишній голова МСЕК придатний до військової служби за контрактом. Суд зазначив, що йому залишилося більше ніж три роки до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, він має добрий стан здоров'я, успішно пройшов професійне та психологічне оцінювання, а також має належний рівень фізичної підготовки, необхідний для виконання військових обов'язків.

Зрештою своїм рішенням суд задовольнив клопотання керівництва слідчого ізолятора, що призвело до дострокового звільнення раніше засудженого за корупцію лікаря. Наразі Любомира Зав'яльця перевели до Національної гвардії, яка супроводжуватиме його до військової частини, де він підписав контракт. Якби його не мобілізували, Зав'яльцю загрожував би додатковий рік і чотири місяці ув'язнення.

Суд також призначив річний адміністративний нагляд за Зав'яльцем, який здійснюватиме командир його військової частини. За умовами цього нагляду, колишньому голові медико-соціальної експертної комісії заборонено залишати військову частину або виїжджати з місця дислокації без попереднього дозволу командира. Ухвала набрала чинності 30 вересня 2024 року.

До слова, така практика стала можливою після підписання Володимиром Зеленським закону, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних Cил України.