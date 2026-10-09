Задержанная по запросу России украинка покинула Казахстан и сейчас находится в ЕС, – адвокат

Гражданка Украины Любовь Рожанская, которую 1 октября задержали в Астане по требованию России по обвинению в якобы похищении собственного внука, вышла из СИЗО и выехала в одну из стран Евросоюза. Это стало возможным после того, как казахстанский суд не избрал для нее меру пресечения в течение трех суток после задержания.

Об этом сообщил адвокат женщины Алексей Прянишников изданию Deutsche Welle.

Что известно о задержании Рожанской

Освобождения Рожанской добивались власти Украины, в частности МИД, а также омбудсмен страны Дмитрий Лубинец.

Ранее адвокат Прянишников сообщал, что "Казахстан ведет конструктивный диалог с Украиной" по поводу судьбы женщины.

В то же время запрос России к Казахстану об экстрадиции украинки, направленный Москвой по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отозван не был.

Напомним, что украинка прилетела в Астану, чтобы забрать внука и вернуть его в Украину. Ребенок был вывезен матерью в Россию в 2021 году.

До этого мать мальчика, украинка Алла Сончик (после второго брака Андреева), проживала в Одессе со своим украинским мужем, сыном 2018 года рождения и свекровью Любовью Рожанской.

В 2020 году, после развода с отцом ребенка, Алла Сончик вышла замуж за российского моряка Виталия Андреева.

В 2021 году она отправилась с сыном в Калининградскую область, чтобы навестить семью нового мужа, и осталась там. Вскоре после начала российского военного вторжения в Украину Андреева получила российское гражданство для себя и сына.

В то же время в Украине суд по иску отца определил Одессу в качестве места жительства мальчика. По данным СМИ, отец ребенка служит в Силах обороны Украины.

По словам адвоката, несколько лет украинские родственники мальчика уже пытались договориться с его матерью о возвращении ребенка в Украину. В частности, в 2023 году в Калининградскую область приезжали двое украинцев от имени Любови Рожанской, чтобы забрать ее внука. Оба они были задержаны и в октябре 2025 года приговорены к 15 и 16 годам колонии строгого режима по обвинению в незаконном пересечении границы России, шпионаже и покушении на похищение человека.

Как утверждает адвокат Рожанской в Казахстане Риза Нурбаева, ее подзащитная не знала, что в России является фигуранткой уголовного дела о похищении ребенка. Алексей Прянишников уточняет, что в отношении Рожанской дело о похищении ребенка возбудили только в 2025 году, а выяснилось это лишь на основании документов об экстрадиции Рожанской из Казахстана, то есть в октябре 2026 года. Тогда же стало ясно, что в 2025 году в России против Любови Рожанской возбудили еще одно уголовное дело – об организации незаконной миграции.

Женщина отправилась в Казахстан, поскольку после ряда судебных разбирательств о месте проживания ребенка новый муж Аллы Андреевой и отец этого мужчины связались с ней.

По словам ее адвоката, они предложили "пойти на мир" и передать мальчика отцу.

В конце августа женщина активно вела переговоры с Андреевыми. В то же время следственные подразделения ФСБ Калининградской области готовили документы для того, чтобы объявить Любовь Рожанскую в розыск, рассказывает адвокат Прянишников. По ходатайству регионального УФСБ Центральный районный суд Калининграда вынес постановление об избрании меры пресечения для Рожанской в виде заключения под стражу.

Адвокат видит в деле Любови Рожанской политическую подоплеку, связанную с войной России против Украины, и считает задержание женщины в Астане провокацией ФСБ.