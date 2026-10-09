Про це повідомив адвокат жінки Олексій Прянишников виданню Deutsche Welle.

Що відомо про затримання Рожанської

Звільнення Рожанської домагалася влада України, зокрема МЗС, а також омбудсмен країни Дмитро Лубінець.

Раніше адвокат Прянишников повідомляв, що "Казахстан веде конструктивний діалог з Україною" щодо долі жінки.

Водночас запит Росії до Казахстану на екстрадицію українки, спрямований Москвою через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), відкликано не було.

Нагадаємо, що українка прилетіла до Астани, щоб забрати онука та повернути його до України. Дитина була вивезена матір'ю до Росії у 2021 році.

До того мати хлопчика, українка Алла Сончик (після другого шлюбу Андрєєва) проживала в Одесі зі своїм українським чоловіком, сином 2018 року народження та свекрухою Любов'ю Рожанською.

2020 року, після розлучення з батьком дитини, Алла Сончик вийшла заміж за російського моряка Віталія Андрєєва.

У 2021 році вона вирушила із сином до Калінінградської області, щоб відвідати сім'ю нового чоловіка, і залишилася там. Незабаром після початку російського військового вторгнення в Україну Андрєєва отримала громадянство Росії для себе та сина.

Водночас в Україні суд за позовом батька місцем проживання хлопчика визначив Одесу. За даними ЗМІ, батько дитини служить у Силах оборони України.

За словами адвоката, кілька років українські родичі хлопчика уже намагалися домовитись з його матір'ю про повернення дитини до України. Зокрема, у 2023 році до Калінінградської області приїжджали двоє українців від Любові Рожанської, щоб забрати її онука. Обох було затримано і в жовтні 2025 року засуджено до 15 і 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у незаконному перетині кордону Росії, шпигунстві та замаху на викрадення людини.

Як стверджує адвокат Рожанської у Казахстані Різа Нурбаєва, її підзахисна не знала, що є в Росії фігуранткою кримінальної справи про викрадення дитини. Олексій Прянишников уточнює, що стосовно Рожанської справу про викрадення дитини порушили лише у 2025 році, а з'ясувалося це вже на підставі документів на екстрадицію Рожанської з Казахстану, тобто у жовтні 2026 року. Тоді ж стало відомо, що у 2025 році в Росії проти Любові Рожанської порушили ще одну кримінальну справу – про організацію незаконної міграції.

Жінка вирушила до Казахстану, оскільки після низки судових розглядів про місце проживання дитини новий чоловік Алли Андрєєвої та батько цього чоловіка зв'язалися з нею.

За словами її адвоката, вони запропонували "піти на мир" та передати хлопчика батькові.

Наприкінці серпня жінка активно вела переговори з Андрєєвими. Водночас слідчі підрозділи ФСБ Калінінградської області готували документи для того, щоб оголосити Любов Рожанську в розшук, розповідає адвокат Прянишников. За клопотанням регіонального УФСБ Центральний районний суд Калінінграда ухвалив постанову про обрання запобіжного заходу для Рожанської у вигляді взяття під варту.

Адвокат бачить у справі Любові Рожанської політичне підґрунтя, пов'язане з війною Росії проти України, і вважає затримання жінки в Астані провокацією ФСБ.