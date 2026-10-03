Омбудсман Дмитро Лубінець вже невідкладно звернувся до казахстанського колеги Артура Ластаєва.

Що відомо про затримання українки у Казахстані

Пані Любов прибула до Казахстану з гуманітарних міркувань, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Але опинилася під вартою через кримінальну справу, яку Росія порушила ще у 2023 році.

Але є ще одна надзвичайно важлива обставина. Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом! "Нові" родичі дитини у Росії у співпраці з ФСБ виходили на зв'язок із жінкою та навмисно намагалися виманити її з України і приїхати забрати дитину самостійно. Жінка повірила їм і приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання!

– розповів Лубінець.

Тепер Росія вимагає у Казахстану видати жінку. Омбудсмен наголосив, що цього не можна допустити.

Це становитиме безпосередню та серйозну загрозу її особистій безпеці, здоров'ю та дотриманню її основоположних прав.

"Ми добре знаємо, що відбувається з українцями, які потрапляють до рук російської системи", – зауважив Лубінець.

Він наполягає на перевірці умов тримання жінки під вартою та правових підстав позбавлення її волі, а ще – забезпеченні повного доступу до неї дипломатичних і консульських представників України та її адвоката.

Омбудсмен також розповів про ситуацію з дитиною.

За наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії. У 2022 році для себе та дитини вона оформила російське громадянство. Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу. Тобто бабуся приїхала, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. І саме тоді сама опинилася під вартою за справою, яку ініціювала Росія,

– розповів він.

Також жінці показали відео нібито посадки хлопчика на літак до Казахстану. Але це відео інсценоване навмисно, аби виманити жінку.

Відео, яким українку виманили до Казахстану: дивіться відео

Лубінець наголосив, що це ще раз демонструє, наскільки небезпечно намагатися самостійно забирати дітей, які перебувають на території Росії.

Він закликав українців, у яких діти перебувають в Росії чи на ТОТ, не намагатися вирішити це питання самостійно, а звертатися до офіційних державних структур України.

Важливо! Офіс Омбудсмана здійснює повернення українських дітей із депортації, примусового переміщення, з іноземних держав, у випадках, коли відсутні документи і є різні юридичні аспекти. Телефонуйте на "гарячу лінію" – 1678.

Нагадаємо, що Любов Рожанську Росія оголосила в розшук за нібито плани викрасти дитину. Її затримали 1 жовтня в аеропорту Астани під час проходження прикордонного контролю після прильоту зі Стамбула.

У липні 2026 року, за словами адвоката, новий чоловік матері дитини Віталій Андрєєв та його батько В'ячеслав запропонували жінці забрати хлопчика й передати його українському батькові.