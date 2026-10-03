Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже незамедлительно обратился к своему казахстанскому коллеге Артуру Ластаеву.

Что известно о задержании украинки в Казахстане

Госпожа Любовь прибыла в Казахстан по гуманитарным соображениям, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. Но оказалась под стражей из-за уголовного дела, которое Россия возбудила еще в 2023 году.

Но есть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Любовь Рожанскую фактически выманили в Казахстан обманным путем! "Новые" родственники ребенка в России в сотрудничестве с ФСБ выходили на связь с женщиной и намеренно пытались выманить ее из Украины, чтобы она приехала забрать ребенка самостоятельно. Женщина поверила им и приехала в Астану, не зная, что в России уже готовятся к ее задержанию!

– рассказал Лубинец.

Теперь Россия требует от Казахстана выдать женщину. Омбудсмен подчеркнул, что этого нельзя допустить.

Это будет представлять непосредственную и серьезную угрозу ее личной безопасности, здоровью и соблюдению ее основных прав.

"Мы хорошо знаем, что происходит с украинцами, которые попадают в руки российской системы", – отметил Лубинец.

Он настаивает на проверке условий содержания женщины под стражей и правовых оснований для лишения ее свободы, а также на обеспечении полного доступа к ней дипломатическим и консульским представителям Украины и ее адвокату.

Омбудсмен также рассказал о ситуации с ребенком.

По имеющейся информации, мать мальчика еще в 2021 году вывезла его в Россию. В 2022 году она оформила российское гражданство для себя и ребенка. В то же время Верховный Суд Украины в марте 2025 года определил местом проживания ребенка Одессу. То есть бабушка приехала, чтобы забрать украинского ребенка и вернуть его домой. И именно тогда сама оказалась под стражей по делу, инициированному Россией,

– рассказал он.

Также женщине показали видео якобы посадки мальчика на самолет в Казахстан. Но это видео было специально инсценировано, чтобы выманить женщину.

Видео, с помощью которого украинку выманили в Казахстан: смотрите видео

Лубинец подчеркнул, что это еще раз демонстрирует, насколько опасно пытаться самостоятельно забирать детей, находящихся на территории России.

Он призвал украинцев, чьи дети находятся в России или на ВОТ, не пытаться решать этот вопрос самостоятельно, а обращаться в официальные государственные структуры Украины.

Важно! Офис омбудсмена занимается возвращением украинских детей, подвергшихся депортации или принудительному перемещению, из иностранных государств в случаях, когда отсутствуют документы и имеются различные юридические аспекты. Звоните на "горячую линию" – 1678.

Напомним, что Любовь Рожанскую Россия объявила в розыск за якобы намерение похитить ребенка. Ее задержали 1 октября в аэропорту Астаны во время прохождения пограничного контроля после прилета из Стамбула.

В июле 2026 года, по словам адвоката, новый супруг матери ребенка Виталий Андреев и его отец Вячеслав предложили женщине забрать мальчика и передать его украинскому отцу.