Известную любовницу Путина хотят уберечь от санкций: Кремль неумело "прячет" Кабаеву

Запад уже начал накладывать санкции на ближайший круг президента России. Это уже случилось с "тайными" дочерьми Путина. Поэтому Кремль перестраховался и стирает информацию о любовнице своего руководителя.

Речь идет о главе совета директоров Национальной медиагруппы России Алине Кабаевой. Ее СМИ уже много лет считают не только сексуальной партнершей, но и матерью нескольких других детей диктатора. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

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Вычистили все, как могли

Все началось с публикации в твитере российского политического заключенного Алексея Навального. Он 5 апреля написал, что Кабаева и другие руководители пропаганды должны быть в санкционных списках. Такое же мнение высказал соратник оппозиционера Георгий Албуров.

Впоследствии с официального сайта медиагруппы удалили все данные о своих руководителях. Вероятно, Кремль решил, что этого будет достаточно для стирания данных из интернета. Однако они не учли, что это бесплатный сервис, где хранятся даже удаленные страницы сайтов.

Удаленная страница с Кабаевой "до и после" / Скриншот Георгия Албурова

Впоследствии российский оппозиционер еще пошутил, что публикациями в твитере "за день уволили Кабаеву". Однако непонятным осталось, действительно ли власти России настолько мало знают о работе веб-страниц.

Что такое "Национальная медиагруппа" Это структура, которая полностью или частично обладает такими информационными ресурсами Кремля: "Первым каналом", СТС, "Рен ТВ", Life.ru, телеграм-каналом Mash, газетой "Известия", онлайн-кинотеатром More.tv.



Кабаева является руководителем совета директоров компании с 2014 года. Следует отметить, что тогда дама сердца диктатора как раз досрочно сложила полномочия депутата Госдумы.



Данные взяты из Это структура, которая полностью или частично обладает такими информационными ресурсами Кремля: "Первым каналом", СТС, "Рен ТВ", Life.ru, телеграм-каналом Mash, газетой "Известия", онлайн-кинотеатром More.tv.Кабаева является руководителем совета директоров компании с 2014 года. Следует отметить, что тогда дама сердца диктатора как раз досрочно сложила полномочия депутата Госдумы.Данные взяты из zona.media

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