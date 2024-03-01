В феврале 2023 года общественность заговорила о новой фаворитке Путина – 39-летней Екатерине Мизулиной. Председатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что глава Кремля всегда изъявлял желание быть в обществе женщин.

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С кем встречался Владимир Путин

"В молодости ему не везло. Женское внимание он начал получать, когда стал чиновником и дальше двигался по карьерной лестнице", – рассказала Ольга Романова.

Она добавила, что одна из первых любовниц диктатора – Светлана Кривоногих была уборщицей. Вероятно, именно эта женщина родила ему дочь. Ее описывают, как очень красивую, но не настолько статусную, как хотел Путин для дальнейшей жизни.

После этого в его жизни начали появляться различные чемпионки, спортсменки, которых у главы Кремля было достаточно много. Теперь все говорят о Мизулиной, или как ее еще называют – "российской барби". Никто не знает, какие отношения на самом деле связывают эту женщину с Путиным.

Так же как нельзя однозначно говорить о гимнастке Алине Кабаевой, но очевидно, что она нравилась так называемому президенту России и неоднократно с ним флиртовала.

Путин постоянно хвастается своим здоровьем и формой. Даже российские СМИ публикуют его медицинское обследование, в котором написано, что состояние его здоровья якобы соответствует возрасту человека в 40 – 45 лет,

– отметила Романова.

Поэтому совсем не удивительно, что глава Кремля любит разных женщин.

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