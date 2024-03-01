У лютому 2023 року громадськість заговорила про нову фаворитку Путіна – 39-річну Катєріну Мізуліну. Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що очільник Кремля завжди виявляв бажання бути у товаристві жінок.
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З ким зустрічався Владімір Путін
"У молодості йому не щастило. Жіночу увагу він почав отримувати, коли став чиновником і далі рухався кар'єрними сходами", – розповіла Ольга Романова.
Вона додала, що одна з перших коханок диктатора – Світлана Кривоногих була прибиральницею. Ймовірно, саме ця жінка народила йому доньку. Її описують, як дуже красиву, але не настільки статусну, як хотів Путін для подальшого життя.
Після цього у його житті почали з'являтися різні чемпіонки, спортсменки, яких в очільника Кремля було досить багато. Тепер всі говорять про Мізуліну, або як її ще називають – "російську барбі". Ніхто не знає, які стосунки насправді пов'язують цю жінку з Путіним.
Так само як не можна однозначно говорити про гімнастку Аліну Кабаєву, але очевидно що вона подобалась так званому президенту Росії та неодноразово з ним фліртувала.
Путін постійно хизується своїм здоров'ям і формою. Навіть російські ЗМІ публікують його медичне обстеження, в якому написано, що стан його здоров'я нібито відповідає віку людини у 40 – 45 років,
– зауважила Романова.
Відтак зовсім не дивно, що очільник Кремля полюбляє різних жінок.
Що відомо про особисте життя Путіна
- Зі своєю офіційною дружиною Людмилою Шкребнєвою Путін прожив майже 30 років та розлучився у 2013. Вона народила диктатору двох доньок. ЗМІ писали, що жінка вийшла заміж вдруге за чоловіка, який молодший за неї на 20 років. Її нова сім'я має дорогі маєтки, бізнес, а журналісти-розслідувачі повідомляли, що компанії Людмили Шкребнєвої досі фінансують з Кремля.
- Багаторічною коханкою Путіна називають гімнастку Аліну Кабаєву. Про їхні стосунки вперше написали ще у 2008 році. Також припускали, що двоє синів спортсменки є дітьми російського президента. Для Кабаєвої Путін не скупився на дорогі подарунки. А в лютому 2023 року придбав для неї найбільшу квартиру у всій Росії. Це пентхаус площею понад 2 тисячі метрів.
- Про Світлану Кривоногих відомо не багато. Вона виросла у бідній сім'ї у Санкт-Петербурзі. Але, як розповідають свідки тих подій, у 1990 роках у неї з'явився заможний залицяльник, який був чиновником. Відтоді жінка тільки збільшувала свої статки. У 2003 році вона народила доньку Єлизавету. Батька у документах не вказали, але відомо, по батькові дівчини – Володимирівна.
- Однією з останніх фавориток диктатора називають Катєріну Мізуліну. Вона значно молодша за Путіна, підтримує "традиційні сімейні цінності" та очолює Лігу безпечного інтернету. Мізуліна є донькою депутата держдуми й відома своїми антиукраїнськими поглядами. За це вона внесена до санкційного списку Євросоюзу.