Любуйтесь пейзажами дистанционно: спасатели показали метель в Карпатах
Источник:телеграм ГСЧС Украины
В Карпатах 30 ноября бушует настоящая зима. На горе Поп Иван местами выпало до полметра снега, а температура воздуха опустилась до -12 градусов.
Спасатели сообщают, что ветер дует юго-западный с силой более 10 метров в секунду. Снег продолжает падать с налипанием.
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В ГСЧС также предупреждают, что на такую погоду стоит обратить внимание тем, кто любит зимние походы в горы. Такие погодные условия будут продолжаться до 3 декабря включительно.
"В ближайшие дни любуемся зимними пейзажами Ивано-Франковщины дистанционно",
– советуют спасатели.
Карпаты засыпает снегом: смотрите видео
Снег в Карпатах
Как сообщает в фейсбуке Черногорский горный поисково-спасательный пост, утром, 30 ноября, на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 40 метров.
Ветер юго-западной 8-10 метров в секунду. На горе метели, а температура воздуха -12 градусов.
Какой будет погода в регионах
- Во вторник, 30 ноября, погода в Украине будет прохладной, на всей территории прогнозируют ветер.
- На западе температура днем будет достигать ориентировочно 0...+4 градуса, ночью опустится до +1...-3 градусов. Мокрый снег прогнозируют на Закарпатье, Львовщине, Волыни, а в остальных областях будет солнечно.
- В центре и на севере страны будет солнечно, однако температура воздуха также будет прохладной – в среднем 0...+5 градусов.
- Юг и центр охватит более теплая погода – до +3...+8 градусов. Ночью также будет ориентировочно +3...+8 градусов.