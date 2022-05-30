Людей из шахты в Торецке подняли на поверхность: они в безопасности

115 горняков, застрявших в шахтах в Торецке Донецкой области, уже вышли на поверхность. Они сейчас находятся в безопасности.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. Ситуацию удалось стабилизировать.

Важно Оккупантам удалось продавить оборону и немного продвинуться вглубь Северодонецка, идут уличные бои

Шахтеры уже вышли на поверхность

Вчера, 29 мая, горняки застряли под землей из-за российских обстрелов. Оккупанты перебили линии электропередач, из-за чего не было света в Бахмутском и Краматорском районах.

В этот момент 115 горняков находились под землей на двух шахтах в Торецке: 112 на "Центральной", трое - на "Торецкой". Из-за отключения электроэнергии они не могли выйти наружу.

К счастью, сравнительно быстро ситуацию удалось стабилизировать. Свет уже подали – шахтеры выбрались наружу.

Мы возобновили электропитание. Ситуация стабилизирована. Горняки в безопасности, – рассказал Павел Кириленко.

Ситуация была довольно сложной, ведь после отключения электроэнергии в Донецкой ОВВ сразу не знали, куда именно попал российский снаряд. Впоследствии они отправили ремонтников, но россияне возобновили обстрелы.

Горняки в шахтах были в сравнительной безопасности. Там работала вентиляция – все было под контролем.

Авдеевское направление сейчас "самое горячее"

Российские кафиры до сих пор пытаются захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. Они бросили туда большое количество живой силы и военной техники. Подразделения Вооруженных Сил Украины держат оборону и дают отпор врагу.

По словам Павла Кириленко, активные боевые действия продолжаются на всей линии фронта в Донецкой области. Некоторые города сейчас под постоянными обстрелами. А на Авдеевском направлении особенно "горячо". Россияне практически все время изготавливают из артиллерии.

Авдеевка под постоянными обстрелами, Торецк, Лиман. Наиболее горячо на Авдеевском направлении, где обстрелы не утихают в течение всех суток, – отметил Павел Кириленко.

По его словам, кафиры достают своими снарядами важную трассу Бахмут – Лисичанск. Там погиб французский журналист Фредерик Леклерк.

Российские кафиры убили французского журналиста на Луганщине: смотрите видео о