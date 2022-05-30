Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Ситуацію вдалося стабілізувати.

Важливо Окупантам вдалося продавити оборону і трохи просунутись вглиб Сєвєродонецька, йдуть вуличні бої

Шахтарі вже вийшли на поверхню

Вчора, 29 травня, гірники застрягли під землею через російські обстріли. Окупанти перебили лінії електропередач, через що не було світла у Бахмутському та Краматорському районах.

В цей момент 115 гірників перебували під землею на двох шахтах в Торецьку: 112 на "Центральній", троє – на "Торецькій". Через відключення електроенергії вони не могли вийти назовні.

На щастя, порівняно швидко ситуацію вдалося стабілізувати. Світло вже подали – шахтарі вибралися назовні.

Ми відновили електроживлення. Ситуація стабілізована. Гірники в безпеці, – розповів Павло Кириленко.

Ситуація була досить складною, адже після вимкнення електроенергії в Донецькій ОВА одразу не знали, куди саме потрапив російський снаряд. Згодом вони відправили ремонтників, але росіяни відновили свої обстріли.

Гірники в шахтах були у порівняній безпеці. Там працювала вентиляція – все було під контролем.

Авдіївський напрямок зараз "найгарячіший"

Російські окупанти досі намагаються захопити усю територію Луганської та Донецької областей. Вони кинули туди значну кількість живої сили та військової техніки. Підрозділи Збройних Сил України тримають оборону й дають відсіч ворогу.

За словами Павла Кириленка, активній бойові дії тривають на всій лінії фронту в Донецькій області. Деякі міста зараз під постійними обстрілами. А на Авдіївському напрямку особливо "гаряче". Росіяни практично весь час гатять з артилерії.

Авдіївка під постійними обстрілами, Торецьк, Лиман. Найбільш гаряче на Авдіївському напрямку, де обстріли не вщухають впродовж всієї доби, – зазначив Павло Кириленко.

За його словами, окупанти дістають своїми снарядами важливу трасу Бахмут – Лисичанськ. Саме там сьогодні загинув французький журналіст Фредерік Леклерк.