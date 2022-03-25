Людей вытягивали под обстрелы: За неделю эвакуированы из заблокированных городов 37 606 человек

За неделю удалось вывезти по гуманитарным коридорам из зоны боевых действий 37 606 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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За неделю из заблокированных городов по гуманитарным коридорам эвакуировали 37 606 человек:

Запорожская область – 699 человек

Киевская область – 9 488 человек

Мариуполь – 26 477 человек

Луганская область – 972 человека

В пятницу сработали 2 гуманитарных коридора

В частности, Ирина Верещук сообщила, что в пятницу сработали 2 гуманитарных коридора, по которым были эвакуированы 7331 человек.

В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте за день доехали 2800 человек. Также 4000 мариупольцев были централизованно эвакуированы из Бердянска на автобусах. Сейчас колонна автобусов находится на пути в Запорожье, отметила Верещук.

Также в Бердянск было завезено 80 тонн гуманитарной помощи.

Из города Мелитополь в Запорожье в пятницу был эвакуирован 531 человек. Также в город доставлена гуманитарная помощь.

На завтра мы договариваемся о гуманитарных коридорах для Мариуполя и населенных пунктов Киевской и Луганской областей,

– сообщила глава МинТОТ.

В целом, как сообщил президент Владимир Зеленский, всего за неделю сработало 18 гуманитарных коридоров, по которым были спасены из заблокированных городов 37 606 человек.

Смотреть видеообращение Владимира Зеленского: