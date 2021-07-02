Люди бежали кто куда: в Канаде пожар уничтожил целый городок
Источник:CBC
Канадский городок Литтон в Британской Колумбии сгорел дотла после масштабного пожара. Вероятно, он стал следствием аномальной жары, которую фиксируют уже несколько дней подряд.
Людей эвакуировали
В Литтоне проживает 250 человек. Однако местные власти эвакуировали около тысячи человек из окрестностей.
Важно Аномальная жара в Канаде привела к смерти почти 500 человек
Пожар застал людей врасплох – огонь распространился всего за 15 минут. Население эвакуировали в разные места за город. Поэтому теперь местные жители разыскивают своих близких. Интернет-сообщества пестрят сообщениями о поиске родных, друзей и домашних любимцев.
Мы получаем звонки от людей, которые ищут семью, и это трудно из-за перебоев в электросети и отключения опор для мобильных телефонов. Мы работаем над этим. Одним из вызовов сейчас является то, что люди ехали в разные стороны,
– сказал чиновник Скотт Хилдебранд.
Последствия разрушительного пожара
Огонь разрушил почти все дома в городе, а также повредил прилегающую гидроэлектростанцию. Местные власти говорят, что 90% Литтона – разрушены.
Причину пожара выясняют. По словам премьер-министра Британской Колумбии Джона Хоргана, за последние 24 часа в Британской Колумбии зарегистрировали 62 новых пожара.
Пожар в Литтоне / Фото Эдит Лоринг Куханга
Температурный рекорд в Литтоне
С начала недели 28 июня городок трижды побил температурный рекорд. В частности там зафиксировали +49,6 градусов.
Аномальная жара в Канаде: главное
- 26 – 27 июня в регионе зафиксировали более 40 изменений температурных показателей, а столбики термометров поднялись до +46 градусов. В последующие дни воздух продолжил прогреваться еще больше.
- Из-за этого в стране возрос спрос на кондиционеры и прохладительные напитки, а в городах заработали центры аварийного охлаждения.
- Климатологи говорят, что в Канаде стало жарче чем в ОАЭ. Над материком образовался настоящий тепловой купол.
- Такая жара привела к лесным пожарам и гибели почти 500 человек.