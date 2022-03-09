Люди боятся "коридоров" из-за расстрелов со стороны россиян: житель Мариуполя заявил о геноциде

Мариуполь уже вторую неделю находится в осаде российских захватчиков. У людей нет воды, электричества, отопления, связи, еды. Житель города рассказал, что оккупанты совершают геноцид.

Мужчина рассказал, что российская армия расстреливает все "зеленые коридоры". Он обнародовал видеообращение на странице главного Рабина Украины.

Важно Оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: может быть много жертв и раненых

Оккупанты не пропускают ничего

Россияне не дают увезти людей, доставить медикаменты. Оккупанты подло обстреливают больницы, куда привозят раненых, "Градами".

Помогите, пожалуйста... Люди боятся "зеленых коридоров", чтобы их не расстреляли в пути. Остановите этот геноцид, остановите этот фашизм!

– просит житель города.

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