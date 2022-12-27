Люди будут голодать: повлияет ли на финансирование армии ухудшение состояния экономики России

К сожалению, многочисленные санкции против России недостаточно отразились на экономике России. Государство-агрессор продолжает финансировать войну против Украины.

Украинский предприниматель, инвестор и эксперт по бизнесу Денис Довгополый убежден, что деньги на армию будут выделять и дальше. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Достойно внимания Жигули вместо мерседесов, обвал экспорта и рекордная безработица: как экономика России "умирает"

"Денег нет, но вы держитесь"

Чтобы описать будущее простых россиян и финансирование войны, Долгополый вспомнил анекдот: "Папа, водка подорожала. Это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, сынок. Это значит, что ты будешь меньше есть".

Люди будут голодать, а на армию деньги будут,

– уверяет Долгополый.

Россия использует накопления с 60-х годов прошлого столетия. Запасы еще есть, хотя они не очень современны. Сейчас россияне могут производить очень небольшое количество ракет. То, что они могут сделать за год, они тратят за один обстрел территории Украины.

"Они используют одноразовых солдат, которых из вагона бросают в бой. Их не нужно одевать и давать им оружие Они все равно погибнут", – отмечает инвестор.

Россияне пытаются что-то сделать, говорит Долгополый, но ситуация складывается так, что у них это не выходит. Вопрос в том, когда закончатся люди или когда этому придет конец.

Как утверждает предприниматель, нас ждет очень трудная история. России удалось собрать 500 – 550 тысяч бойцов. Есть ожидание, что весной будет призвано от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Нам нужно будет их всех уничтожить. Мы будем платить большую цену не столько деньгами, сколько людьми. Потому что деньги и технику нам сейчас предоставляют, а людей мы теряем,

– заметил эксперт по бизнесу.

Все оптимистичные прогнозы, добавляет Довгополый, что до конца года Россия не просуществует, к сожалению, не оправдались. "Нам нужно еще больше работать. Наша русофобия недостаточна до сих пор", – резюмировал он.

Крах России неизбежен: когда это случится