Український підприємець, інвестор та експерт з бізнесу Денис Довгополий переконаний, що гроші на армію виділятимуть і надалі. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Аби описати майбутнє простих росіян та фінансування війни, Довгополий згадав анекдот: "Папа, водка падаражала. Ето значіт, что ти будєш мєньше піть? Нєт, синок. Ета значіт, что ти будєш мєньше єсть".

Люди будуть голодувати, а на армію гроші будуть,

– запевняє Довгополий.

Росія використовує накопичення з 60-х років минулого століття. Запаси ще є, хоча вони не дуже сучасні. Зараз росіяни можуть виготовляти дуже невелику кількість ракет. Те, що вони можуть виготовити за рік, вони витрачають за один обстріл території України.

"Вони використовують одноразових солдатів, яких з вагона кидають у бій. Їх не потрібно вдягати й давати їм зброю Вони все одно загинуть", – відзначає інвестор.

Росіяни намагаються щось зробити, говорить Довгополий, але ситуація складається так, що в них це не виходить. Питання в тому, коли закінчаться люди чи коли цьому прийде кінець.

Як стверджує підприємець, на нас чекає дуже важка історія. Росії вдалося назбирати 500 – 550 тисяч бійців. Є очікування, що навесні буде призвано від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб.

Нам потрібно буде їх усіх знищити. Ми будемо платити велику ціну не стільки грошима, скільки людьми. Бо гроші й техніку нам зараз надають, а людей ми втрачаємо,

– зауважив експерт з бізнесу.

Усі оптимістичні прогнози, додає Довгополий, що до кінця року Росія не проіснує, на жаль, не справдилися. "Нам потрібно ще більше працювати. Наша русофобія недостатня досі", – резюмував він.

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