Люди давили друг друга и разрушали самолеты, – украинка рассказала, как бежала из Кабула

Кадры из кабульского аэропорта облетели весь мир. Люди просто давили друг друга, пытаясь спастись и улететь из региона любым способом.

Об этом рассказала украинка, которой удалось сбежать из опасной столицы. Женщина решила остаться анонимной, ведь она не рассказывала родственникам о том, что летит в Афганистан.

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Украинка работала в одной из афганских авиакомпаний.

Если людей не брали – те блокировали лайнер

Женщина отметила, что в аэропорту был большой хаос и толкотня.

Люди давили друг друга и каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет,

– сказала она.

Люди занимали место в любом самолете, а если их не брали – они блокировали этот лайнер.

Также женщина отметила, что все самолеты стоят в аэропорту, а люди просто их разрушают. "Тот самолет, на котором мы улетали, стоял на дальней стоянке. Люди просто туда не добежали, благодаря этому мы смогли вылететь", – заверила украинка.

В Кабуле остались ее коллеги, за которых она волнуется.

Рассказ украинки, вылетевшей из Афганистана: видео

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