Люди с детьми ночуют в поле: оккупанты не пропускают автомобили через блокпост на Запорожье

Люди пытаются эвакуироваться из Мелитополя и Мариуполя. Однако оккупанты пропускают только автобусы, а частные автомобили всю ночь простояли в поле.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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Людей на авто оккупанты не пропускают

По его словам, 1 апреля наконец-то приехали гуманитарные колонны с мариупольцами и мелитопольцами в Запорожье. Там всего было около 2 тысяч человек.

Журналист рассказывает, что мелитопольцев очень долго держат россияне на блокпосте в Васильевке. Им говорят, что ехать нельзя, потому что дорога заминирована. Также там до сих пор не пропускают частные автомобили.

По некоторым данным, возможно, до 500 машин, в которых сидят люди, просто ночуют в чистом поле возле ​​блокпоста. Россияне их принципиально не пропускают. Там есть и дети, и пожилые люди. Представьте, как в такую ​​погоду ночевать в машине в поле,

– говорит корреспондент.

По его словам, россияне уговаривают людей ехать не в Запорожье, а в оккупированный Крым или Донецк, чтобы взять больше заложников. Они насильственно увезли уже много людей.

Оккупанты заставляют начать обучение по российской программе

Оккупанты похитили 4 директора местных школ в Запорожье. Они хотят с 4 апреля привести каких-нибудь детей и показать по российскому телевидению, что начался "русский учебный год".

Есть еще информация, что в оккупированном Токмаке россияне постараются организовать какой-то "референдум".

Корреспондент признается, что россияне пытаются зачистить все, что считают украинским, и всех, кто готов сопротивляться.

В Энергодаре оккупанты просто хватают мужчин, потому что они, мол, могут быть скрытыми бойцами ВСУ. Они их таскают к ФБСшникам и пытаются выбить согласие на сотрудничество,

– добавляет он.

Во многих городах появились "представители" российских властей, в частности, в Мелитопольском районе пытается руководить депутат от ОПЗЖ.

Оккупанты впервые использовали фосфорные бомбы на Запорожье

В районе райцентра Пологи рашисты впервые в этой области применили фосфорные бомбы, запрещенные международными конвенциями. К счастью, пострадавших нет, но это военное преступление.

Кроме того, к югу и востоку от Запорожья продолжаются боевые действия. Рашисты пытаются атаковать, но получают от ВСУ по заслугам. Наши военные в том направлении обезвредили часть врагов и сожгли много техники оккупантов.

Дети ночуют в поле: оккупанты не пропускают авто из-за блокпоста на Запорожье

К слову, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что автобусы и частные автомобили из Бердянска и Мелитополя уже прибыли в Запорожье. Соответствующие эвакуационные рейсы ориентировочно в 00:35 2 апреля благополучно доехали до города.