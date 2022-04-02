Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

До теми Окупанти не впустили у Бердянськ евакуаційні автобуси: люди пішли до них пішки

Людей на авто окупанти не пропускають

За його словами, 1 квітня нарешті приїхали гуманітарні колони з маріупольцями та мелітопольцями до Запоріжжя. Там загалом було приблизно 2 тисячі людей.

Журналіст розповідає, що мелітопольців дуже довго тримають росіяни на блокпості у Василівці. Їм кажуть, що їхати не можна, бо дорога замінована. Також там досі не пропускають приватні автомобілі.

За деякими даними, можливо, до 500 машин, в яких сидять люди, просто ночують в чистому полі біля блокпоста. Росіяни їх принципово не пропускають. Там є і діти, і літні люди. Уявіть, як в таку погоду ночувати в машині в полі,

– каже кореспондент.

За його словами, росіяни вмовляють людей їхати не до Запоріжжя, а в окупований Крим чи Донецьк, щоб взяти якомога більше заручників. Вони насильно вивезли вже багато людей.

Окупанти змушують почати навчання за російською програмою

Окупанти викрали 4 директорок місцевих шкіл на Запоріжжі. Вони хочуть з 4 квітня привести якихось дітей і показати по російському телебаченню, що розпочався "русскій учєбний год".

Є ще інформація, що в окупованому Токмаку росіяни намагатимуться організувати якісь "референдум".

Кореспондент зізнається, що росіяни намагаються зачистити все, що вважають українським, та всіх, хто готовий чинити спротив.

У Енергодарі окупанти просто хапають чоловіків, бо вони, мовляв, можуть бути прихованими бійцями ЗСУ. Вони їх тягають до ФБСшників та намагаються вибити згоду на співпрацю,

– додає він.

В багатьох містах з’явилися "представники" російської влади, зокрема у Мелітопольському районі намагається керувати депутат від ОПЗЖ.

Окупанти вперше використали фосфорні бомби на Запоріжжі

В районі райцентру Пологи рашисти вперше в цій області застосували фосфорні бомби, які заборонені міжнародними конвенціями. На щастя, постраждалих немає, але це військовий злочин.

Окрім того, на південь і схід від Запоріжжя тривають бойові дії. Рашисти намагаються атакувати, але отримують від ЗСУ по заслугах. Наші військові в тому напрямку знешкодили частину ворогів і спалили багато техніки окупантів.

Діти ночують у полі: окупанти не пропускають авто через блокпост на Запоріжжі



До слова, заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що автобуси та приватні автомобілі з Бердянська та Мелітополя вже прибули в Запоріжжя. Відповідні евакуаційні рейси орієнтовно о 00:35 2 квітня благополучно доїхали до міста.