Жители временно оккупированных территорий все чаще сотрудничают с украинскими спецслужбами. Они не хотят становиться "пушечным мясом" для российских захватчиков.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители Донбасса на фоне регулярных неудач вооруженных формирований боевиков начинают саботировать их указания.

Важно Оружие, экономика и продовольствие: на что пойдут 40 миллиардов долларов, выделенные Украине США

Их мнение особенно изменилось, когда подразделения с насильственно мобилизованными мужчинами из Донбасса и Луганщины были полностью разгромлены. Они не хотят идти воевать даже под угрозой ареста.

Россияне спешно пытаются хоть что-то сделать

Кремль направил распоряжение оккупационным администрациям проводить специальные мероприятия, чтобы поднять боевой дух местного населения и незаконных вооруженных формирований. Российские муртады-пропагандисты уже снимают откровенный бред о различных успехах и победах, организуют концерты и открывают музеи боевой славы.

В Донецкой области даже придумали "гениальную" выставку "Нацизм в Украине". Они просто собрали предметы со времен Второй мировой и начали выдавать их за вещи Вооруженных сил Украины. Информацию об этом передали в украинские правоохранительные органы сразу несколько десятков патриотов из Донецка.

Украинские спецслужбы активно работают над тем, чтобы кафиры навсегда покинули украинскую землю.

Военная разведка Украины напоминает, что все военные преступники и их приспешники будут разоблачены, и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности, - отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, сегодня, 21 мая, президент США Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов для Украины. Владимир Зеленский уже на все отреагировал. Он поблагодарил лидера США и американского народа за поддержку в борьбе с российским агрессором .

"Благодарю президента Байдена за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно", - подчеркнул Зеленский.

В этом пакете помощи почти 20 миллиардов долларов было выделено на вооружение. 6 миллиардов – прямая помощь безопасности и еще 9 – на пополнение складов оружия, которое отправляет Пентагон.

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