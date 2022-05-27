Люди горят заживо, – Подоляк показал жуткое видео работы российского "Солнцепека"

На Востоке Украины продолжаются очень тяжелые бои. Враг собрал все свои силы в технике и личном составе и наступает.

Наши воины держат оборону благодаря своему мужеству. К сожалению, тяжелое вооружение, которое нам обещал Запад, до сих пор не дошло до фронта, что усложняет борьбу и приносит потери для нашего войска.

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Россияне используют самое тяжелое неядерное оружие

Украинские власти делают все возможное, чтобы убедить партнеров в том, что нам необходимо тяжелое вооружение. Также огромную роль для фронта играется время поставок. Ведь затягивание еще больше усложняет ситуацию.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк показал работу российской огнеметной системы "Солнцепек", работающей против украинской армии. Ее огонь уничтожает все на своем пути. Мы должны также иметь сильные системы, чтобы противостоять противнику. Подоляк призвал передать Украине нужное вооружение.

Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?

– говорит Подоляк.

Как работает российский "Солнцепек": смотрите видео

Поставки западного оружия в Украину

Запад, вероятно, начал затягивать поставки оружия Украине. Российское лобби пустило свои корни и снова начинает запугивание. Мол, будет эскалация и прочее. Одной из стран, которая обещала поставки оружия, но до сих пор этого не сделала, является Германия. Наш посол Андрей Мельник даже шутил по этому вопросу. Он опубликовал забавную картинку, сравнив Германию с улиткой, тянущей шар.

В то же время в Офисе Президента отмечали, что Украина обязательно получит MLRS. Ведь страны Европы наконец-то поймут, что третья мировая война, которую все так боятся, несомненно, начнется в случае победы России. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это произошло. А такое оружие разрешит ситуацию.

Также Украине необходимы западные зенитно-ракетные комплексы типа Patriot. Эти современные американские системы противовоздушной обороны смогут приехать в Украину. Американские СМИ сообщали, что об этом говорится в одобренном накануне пакете помощи от США на сумму 40 миллиардов долларов. Пока украинские власти эту информацию не подтверждают.

США собираются дать Украине нужное оружие: смотрите видео

РСЗО – это американские реактивные системы залпового огня, которые необходимы Украине. Они могут запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся у нас аналоги.