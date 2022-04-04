Люди из Донбасса и Луганщины переезжали именно сюда, – ОП о зверствах россиян в Буче и Ирпене

После 2014 года, когда Россия решила защитить русскоязычное население Донбасса, в Киевскую область переехало много людей из Донецкой и Луганской областей для того, чтобы строить свою жизнь в Украине.

Такую информацию сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины в своем телеграм-канале.

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Кирилл Тимошенко вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетили освобожденные от оккупантов города Киевской области.

Трудно подобрать слова, чтобы передать ту боль, которую чувствуешь, находясь там!,

– написал Тимошенко.

По его словам, эти города начали активно развиваться после 2014 г., когда РФ решила защитить русскоязычное население Донбасса.

"Люди из Донецкой и Луганской областей нашли место для жизни именно здесь", – отметил замруководителя ОП.

По его словам, сейчас в Киевской области сотни расстрелянных мирных жителей, сожжены, изнасилованы женщины, связаны и расстреляны дети, а также братские могилы.

Масштабы зверства – ЗАШКАЛИВАЮТ,

– отметил Кирилл Тимошенко.

В Офисе Президента обещают восстановить инфраструктуру городов Киевской области как можно скорее.

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