Таку інформацію повідомив заступник керівника Офісу Президента України у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: Покажіть світу, що робить Росія у мирній Україні, – Зеленський до світових ЗМІ

Кирило Тимошенко разом з Президентом України Володимиром Зеленський відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині.

Важко підібрати слова, щоб передати той біль, який відчуваєш, перебуваючи там!

– написав Тимошенко.

За його словами, ці міста почали активно розвиватися після 2014 року, коли РФ вирішила захистити російськомовне населення Донбасу.

"Люди з Донецької та Луганської областей знайшли місце для життя саме тут", – зазначив заступник керівника ОП.

За його словами, зараз на Київщині сотні розстріляних мирних мешканців, спалені, зґвалтовані жінки, зв'язані та розстріляні діти, а також братські могили.

Масштаб звірства – ЗАШКАЛЮЄ,

– зазначив Кирило Тимошенко.

В Офісі Президента обіцяють відновити інфраструктуру міст Київської області якнайшвидше.

Вас це може зацікавити – Зеленський приїхав у Бучу: розмова з журналістами: дивіться відео