Люди из окружения Путина могут сдать его США: кого стоит остерегаться диктатору

У ФСБ и Владимира Путина разные цели. Путин пытается объединить многонациональный российский народ. ФСБ же, наоборот, делает все возможное, чтобы настроить разные слои населения друг против друга.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа", государственный и общественный деятель независимой Чечни Руслан Кутаев в эфире 24 Канала рассказал, что в то время, когда Путин заявлял, что он дагестанец, чем посылал сигнал российским народам о своей солидарности, призывая доверять ему и быть вместе, ФСБ имела совсем другое намерение.

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Под кураторством главы Следственного комитета Александра Бастрыкина она начала натравливать россиян друг против друга и разжигать вражду.

Они устраивают гонения на Кавказ, мусульман. Только полтора миллиона таджиков, по самым скромным подсчетам, являются гражданами России. Они имеют гражданство. Вот эту великую силу ФСБ противопоставляет титульной русской нации. Почему? Чтобы подорвать это единство и поддержку Путина,

– рассказал Руслан Кутаев.



По его мнению, ФСБ уже создает постпутинскую Россию, постпутинскую власть, поскольку понимает, что Россия проиграла Украине.

Интересно! Действительно верной Путину в России осталась Росгвардия, а это примерно один миллион человек. Она занимается тем, чтобы подавлять недовольство внутри России.

"Патрушев и Бортников не хотят, чтобы их похоронили под руинами путинского здания. Поэтому они пытаются избежать поражения и договориться с Украиной. Скорее всего, они давно ведут консультации с США. Мол, вот вам Путин, давайте мы его вам сдадим и признаем все ваши требования. Им важно сохранить власть в России", – подчеркнул Руслан Кутаев.

Что это им даст

Кутаев считает, что, чтобы "накормить" российский народ, они создают сложные отношения внутри самой России: преследованиями, обвинениями мусульман в преступлениях, которых те не совершали. Им нужна победа, и именно эту победу они пытаются одержать внутри страны.

"Этот комплекс разных направлений и разных движений в самом руководстве России свидетельствует, что Путин действует в одном направлении: пытается объединить все, что есть в России. ФСБ осознанно противопоставляет одну часть России другой. И эта работа ведется против Путина", – отметил Кутаев.