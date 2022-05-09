Люди, которые прятались в подвале в Шипилово, не выходят на связь: разобрать завалы нереально

Российские оккупанты не покидают намерения полностью взять под контроль восточные регионы Украины. В частности, речь идет о Луганщине.

Это направление остается одним из самых горячих в Украине. Там постоянно продолжаются обстрелы, последний был в Шипилово. В доме скрывались люди, которые могли уцелеть. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипиловом, не выходят на связь

Ранее Гайдай замечал, что снаряд влетел в здание, в котором укрывались 11 человек. Они были в подвале, поэтому есть шансы, что кому-то удалось выжить. Однако сегодня он сообщил, что люди, скрывавшиеся в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь. Поэтому, вероятнее всего, им не удалось уцелеть.

По его словам, на место удара сразу выехала бригада спасателей. Впрочем, разобрать завалы полностью невозможно.

Пожарные отряды проводили спасательную операцию, сколько этого позволяла ситуация безопасности,

– отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Впрочем, россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Поэтому невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово.

Гайдай о ситуации в Луганской области

8 мая оккупанты 24 раза целили по населению Луганщины.

В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети, которые госпитализированы в Днепр.

Он подчеркнул, что враг продолжает уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.

В течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала.

При поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взятия от Рубежного контроля и подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска.

Впрочем, на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты 6 атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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