Люди лежат прямо посреди улиц: ужасные последствия обстрела оккупантов в Харькове
Ориентировочно в 13: 08 28 февраля циничные захватчики из "Градов" нанесли массированную атаку по Харькову. В видео, которые появились через несколько минут после трагедии – мертвые люди лежат прямо посреди улиц города.
Предварительно известно, что атаки нанесли по жилым кварталам. Это случилось тогда, когда на Припяти стартовали переговоры между Украиной и Россией.
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Харьков. Все, кто были в машине – погибли. Все видео с ракетными ударами по городам рассылаем в Россию,
– написал Геращенко.
На кадрах, которые распространяют в телеграм-каналах видны тела людей, которые лежат прямо посреди улиц города.
Пока никакой официальной информации о раненых или погибших нет.
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Посреди улицы в Харькове лежат мертвые и раненые люди
Кадры с последствиями ужасного обстрела распространили в телеграмм-канале "оперативный ВСУ". Там показали все зверства России.
Харьков орда хочет сравнять с землей. Видите москаля – уничтожайте, не берите в живых, они не достойны жить,
– более чем справедливо написали в телеграмме ВСУ.
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Офицер известный как "Анатолий Штирлиц" показал раненую женщину, которой осколки попали в ноги.
Также он написал: "это сообщение я оставлю на русском языке. Рассылайте туда на ОРДУ, пусть понимают что делается".
Посмотрите, что делают его орки с городами Украины, а страдают мирные жители,
– сказал офицер.
Осколки ранили ноги мирной женщине:
Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким всех погибших и раненых. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!