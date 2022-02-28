Люди лежат прямо посреди улиц: ужасные последствия обстрела оккупантов в Харькове

Ориентировочно в 13: 08 28 февраля циничные захватчики из "Градов" нанесли массированную атаку по Харькову. В видео, которые появились через несколько минут после трагедии – мертвые люди лежат прямо посреди улиц города.

Предварительно известно, что атаки нанесли по жилым кварталам. Это случилось тогда, когда на Припяти стартовали переговоры между Украиной и Россией.

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Орки "Градами" убили мирных людей в Харькове

Харьков. Все, кто были в машине – погибли. Все видео с ракетными ударами по городам рассылаем в Россию,

– написал Геращенко.

На кадрах, которые распространяют в телеграм-каналах видны тела людей, которые лежат прямо посреди улиц города.

Пока никакой официальной информации о раненых или погибших нет.

В результате удара все, кто был в машине, погибли: видео Антона Геращенко

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Посреди улицы в Харькове лежат мертвые и раненые люди

Кадры с последствиями ужасного обстрела распространили в телеграмм-канале "оперативный ВСУ". Там показали все зверства России.

Харьков орда хочет сравнять с землей. Видите москаля – уничтожайте, не берите в живых, они не достойны жить,

– более чем справедливо написали в телеграмме ВСУ.

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Офицер известный как "Анатолий Штирлиц" показал раненую женщину, которой осколки попали в ноги.

Также он написал: "это сообщение я оставлю на русском языке. Рассылайте туда на ОРДУ, пусть понимают что делается".

Посмотрите, что делают его орки с городами Украины, а страдают мирные жители,

– сказал офицер.

Осколки ранили ноги мирной женщине: