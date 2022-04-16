"Люди настроены идти до конца": Онистрат сказал, чего не хватает на передовой
Мир продолжает поддерживать Украину и предоставлять оружие. Однако нашему государству нужно еще больше вооружения.
Один танк не может сражаться с 10 танками. Об этом в эфире 24 канала сказал банкир, предприниматель и военный Андрей Онистрат.
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На передовой нужно еще больше оружия
По его словам, эти танки может накрыть артиллерия, грады, однако физически на передовой нужно еще больше оружия.
Не то чтобы не хватает (оружия – 24 канал), было бы лучше, если бы его было больше,
– подчеркнул Онистрат.
Он считает, что было бы хорошо, если бы танков было в 3 раза больше и была больше поддержка с воздуха.
Дух ВСУ – чрезвычайно высокий
Однако дух украинских военных – чрезвычайно высок, а мотивация – на самом высоком уровне.
"Все круто, все убеждены в победе. Люди готовы идти до конца", – отметил бизнесмен.