Люди не были готовы рисковать – Вячорка об отличии протестов в Беларуси от Евромайдана

Белорусы не хотят сравнивать протесты в своей стране с Евромайданом в Украине. Мол, у них не было столько независимых медиа и поддержки народных депутатов.

Об этом в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале заявил белорусский журналист и соратник Светланы Тихановской Франак Вячорка. По его словам, когда люди выходили на протесты в Беларуси, они не знали, что происходит, поскольку даже интернет не работал.

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"Люди не были готовы к вооруженному противостоянию, не были готовы оставаться и рисковать всем", – отметил Вячорка.

Журналист подчеркнул, что белорусов арестовывали во время или после протестов. Каждое воскресенье и в течение каждой недели задерживали по тысяче человек.

Все марши атаковали, забросали гранатами. Конечно, для людей, которые выходили на улицы, это было слишком,

– пояснил Вячорка.

Соратник Тихановской акцентировал, что за 26 лет режима Лукашенко у белорусов отобрали все – независимые медиа, поддержку депутатов и другие вещи. Поэтому средств для самоорганизации и управления протестами в Беларуси не было.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Протесты в Беларуси: коротко