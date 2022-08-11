В оккупированном Изюме – катастрофическая ситуация: люди не могут эвакуироваться

россияне со 2 апреля контролируют Изюм в Харьковской области. Сейчас город не могут покинуть примерно 10 тысяч человек.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник, передает 24 канал. россияне боятся, что потеряют контроль над городом.

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"По нашим данным, примерно 10 тысяч граждан ожидают эвакуации, потому что зимний сезон уже приближается, а ситуация с теплоснабжением катастрофическая", – сказал Стрельник.

Ситуация в городе

Депутат объяснил, что выехать из Изюма можно только благодаря совместным усилиям волонтеров, украинских органов государственной власти и представителей международных организаций. Согласованных гуманитарных коридоров нет, поэтому спастись удается единицам.

По словам Стрельника, оккупанты в Изюме обстреливают дома людей. Они пытаются обвинить вооруженные силы Украины. Нардеп добавил, что россияне получают контрудары. Защитники увольняют населенные пункты в Изюмском районе. Поэтому захватчики "от отчаяния всю свою агрессию пытаются выплеснуть на местное население".

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