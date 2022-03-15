Люди не смогли эвакуироваться из Энергодара из-за разрушенного города и беспокойной ситуации

Прямого пути в Запорожье из Энергодара пока нет. Ситуация на альтернативном маршруте остается неспокойной. Поэтому 15 марта местных жителей не удалось эвакуировать.

Об этом сообщил глава Энергодарского городского совета Дмитрий Орлов. Прямой путь в Запорожье из Энергодара потерян из-за повреждения моста в районе Каменского.

Важно Оккупанты разрушили мост между Энергодаром и Запорожьем

Эвакуация из Энергодара 15 и 16 марта

Из-за повреждения моста транспорт едет в Запорожье через Ореховское направление из Васильевки и другими объездными маршрутами.

Сегодня у энергодарцев добраться спокойно до Васильевки и дальше через Ореха и Запорожья безопасной возможности не было – из-за беспокойной ситуации на этом отрезке пути,

– пояснил Орлов.

Он подчеркнул, что если удастся создать безопасные объездные коридоры на 16 марта – об этом обязательно сообщат местным. Орлов предварительно предположил, что 16 марта в 11:00 будут формировать колонну из частных авто.

Однако, как отметил мэр Энергодара, автобусов для эвакуации 16 марта не будет. По той дороге они просто не проедут.

Важно – Оккупанты открыли огонь во время эвакуации: смотрите видео