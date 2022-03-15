Про це повідомив очільник Енергодарської міської ради Дмитро Орлов. Прямий шлях до Запоріжжя із Енергодару втрачений через пошкодження мосту в районі Кам'янського.

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Евакуація з Енергодару 15 та 16 березня

Через пошкодження мосту, транспорт їде до Запоріжжя через Оріхівський напрямок з Василівки та іншими об'їзними маршрутами.

Сьогодні в енергодарців дістатися спокійно до Василівки і далі через Оріхів та Запоріжжя безпечної можливості не було – через неспокійну ситуацію на цьому відрізку шляху,

– пояснив Орлов.

Він підкреслив, що якщо вдасться створити безпечні об'їздні коридори на 16 березня – про це обов'язково повідомлять місцевим. Орлов попередньо припустив, що 16 березня о 11:00 будуть формувати колону з приватних авто.

Однак, як зазначив міський голова Енергодару, автобусів для евакуації 16 березня не буде. Тією дорогою вони просто не проїдуть.

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