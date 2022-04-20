Люди неделю не видели солнца, – сокомандир полка "Азов Киев" о сложной ситуации в Мариуполе

Защитники Мариуполя сверхчеловеческими усилиями удерживают оборону города. Впрочем, им необходима помощь, чтобы эвакуировать тысячи мариупольцев и усилить находящихся там военных.

Об этом в эфире 24 канала заявил сокомандир полка ССО "Азов Киев" Максим Жорин. Он подчеркнул, что сейчас необходимо привлечь внимание всего мира в Мариуполь, чтобы дать возможность эвакуироваться гражданским.

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Необходима эвакуация гражданских

Как подчеркнул Жорин, в городе сейчас очень много детей и женщин, которые не могут выбраться. По его словам, часто не проходит и часа, чтобы что-то не прилетало – то есть на Мариуполь враг постоянно сбрасывает авиабомбы, или продолжает лупить по городу корабельной или наземной артиллерией.

Люди неделю не видели солнца, не дышали свежим воздухом. Они в принципе не могут выйти,

– заметил Жорин.

Он еще раз подчеркнул, что сегодня очень важно вывезти из города гражданских. Кроме того, оказать помощь военным – подкреплением или оружием, чтобы они и дальше могли держать оборону Мариуполя.

К слову, городской глава Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на 20 апреля удалось договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и стариков. По информации, детали эвакуации пока уточняются.

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