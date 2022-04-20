Про це в ефірі 24 каналу заявив співкомандир полку ССО "Азов Київ" Максим Жорін. Він наголосив, що зараз необхідно привернути увагу всього світу до Маріуполя, щоб надати можливість евакуюватись цивільним.

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Необхідна евакуація цивільних

Як підкреслив Жорін, у місті зараз дуже багато дітей та жінок, які не можуть вибратись. За його словами, часто не буває й години, коли щось не прилітало – тобто на Маріуполь ворог постійно скидає авіабомби, або продовжує гатити по місту корабельною чи наземною артилерією.

Люди тиждень не бачили сонця, не дихали свіжим повітрям. Вони в принципі не можуть вийти,

– зауважив Жорін.

Він ще раз наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо вивезти з міста цивільних. Крім того, надати допомогу військовим – підкріплення або зброю, аби вони й надалі могли тримати оборону Маріуполя.

До слова, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що станом на 20 квітня вдалось домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та старих людей. За інформацією, деталі евакуації поки уточнюють.

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