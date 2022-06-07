Уже зафиксировано не менее 60 акций сопротивления на оккупированном полуострове. Об этом 24 канала рассказала постоянный представитель Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева.

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По ее словам, акции сопротивления в Крыму есть, и они не единичны.

Мы стараемся мониторить ситуацию с такими пикетами или акциями сопротивления. В частности, местные распространяют патриотические открытки, обливают здания администрации желто-голубой краской и т.д.

– объяснила Ташева.

Так, украинские власти узнали из открытых источников или от активистов о не менее 60 таких случаях…

"Люди недовольны. Фактически, в течение 8 лет в Крыму жили люди, которые не оказывали активного сопротивления, но в определенный момент, когда это нужно было сделать, они сделали в той мере, в какой могли", - отметила Ташева.

Она считает, что 8 лет жить в оккупации – это не то, что жить короткий срок под оккупацией, там совсем другие условия. Ведь теперь Крым нашпигован российскими военными, техникой, ФСБ и т.д.

"Но люди все равно рискнули и начали совершать такие акции сопротивления", – добавила Ташева.

Тамила Ташева о настроениях в Крыму и сценарии России по Херсону:

Важно! До 24 февраля Украина пыталась дипломатично заставить Россию покинуть полуостров, однако ситуация изменилась. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что после победы на других фронтах Украина намерена вытеснить российские войска со всех своих территорий .

Сопротивление в оккупированном Крыму

В Крыму зафиксировали работу самоорганизованного партизанского движения , собирающего информацию о перемещении российских войск и техники. Активисты также распространяют правду о войне в Украине среди местных жителей.

ФСБшники России жалуются на то, что с 24 февраля по 12 мая в Крыму повредили по меньшей мере 700 автомобилей с соответствующей рашистской символикой. Поэтому фанаты Путина вынуждены снимать соответствующие буквы со своих машин.

Поскольку в Москве крайне недовольны настроениями людей в Крыму, захватчики приказали местным полицейским и ФСБшникам "закрутить гайки" и не допустить провокаций. В помощь преступникам отправили отряды правоохранителей из Ростовской области.

Однако продолжаются на Крымском полуострове и задержания. На этот раз принялись за художника из Евпатории Богдана Зизу, который облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". После задержания оккупантами 16 мая Зиза вообще исчез. Местонахождение активиста неизвестно .

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