Вже зафіксували щонайменше 60 акцій спротиву на окупованому півострові. Про це 24 каналу розповіла постійна представниця Володимира Зеленського у Криму Таміла Ташева.

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За її словами, акції спротиву в Криму є, і вони непоодинокі.

Ми намагаємося моніторити ситуацію з такими пікетами чи акціями спротиву. Зокрема, місцеві розповсюджують патріотичні листівки, обливають будівлі адміністрації жовто-блакитною фарбою тощо,

– пояснила Ташева.

Так, українська влада дізналися з відкритих джерел або від активістів про щонайменше 60 таких випадків…

"Люди незадоволені. Фактично, протягом 8 років у Криму жили люди, які не чинили активного спротиву, але в певний момент, коли це треба було зробити, вони зробили в тій мірі, якій могли", – зауважила Ташева.

Вона вважає, що 8 років жити в окупації – це не те ж, що жити короткий строк під окупацією, там зовсім інші умови. Адже тепер Крим нашпигований російськими військовими, технікою, ФСБ тощо.

"Але люди все одно ризикнули і почали здійснювати такі акції спротиву", – додала Ташева.

Таміла Ташева про настрої в криму та сценарії Росії щодо Херсону:

Важливо! До 24 лютого Україна намагалася дипломатично змусити Росію покинути півострів, проте наразі ситуація змінилася. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що після перемоги на інших фронтах Україна має намір витіснити російські війська з усіх своїх територій.

Спротив в окупованому Криму

В Криму зафіксували роботу самоорганізованого партизанського руху, який збирає інформацію про переміщення російських військ та техніки. Активісти також поширюють правду про війну в Україні серед місцевих.

ФСБшники Росії скаржаться на те, що з 24 лютого до 12 травня у Криму пошкодили щонайменше 700 автівок з відповідною рашистською символікою. Через це фанати Путіна вимушені знімати відповідні літери зі своїх машин.

Оскільки у Москві вкрай незадоволені настроями людей в Криму, загарбники віддали наказ місцевим поліцейським та ФСБшникам "закрутити гайки" та не допустити провокацій. На допомогу злочинцям відправили загони правоохоронців з Ростовської області.

Проте продовжуються на Кримському півострові й затримання. Цього разу взялися за митця з Євпаторії Богдана Зізу, який облив жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної "влади". Після затримання окупантами 16 травня Зізу взагалі зник. Місце перебування активіста наразі невідоме.

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