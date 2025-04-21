Повреждено много квартир: россияне попали в густонаселенный район Одессы – фото последствий

Вечером 21 апреля россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. Местные власти рассказали о последствиях и показали фото повреждений.

О последствиях удара сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. Чиновник поделился первыми подробностями 22 апреля около 1:00.

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Что известно о последствиях атаки по Одессе

Труханов отметил, что россияне попали в жилую застройку в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара работают оперативные и коммунальные службы.

Многие квартиры повреждены. Жители приходят в себя от шока,

– написал городской голова.

По словам мэра, утром 22 апреля будет развернут оперативный штаб районной администрации. Там люди смогут получить консультацию по поводу документов на материальную помощь на восстановление окон и дверей, и получить компенсацию по программе еВидновлення.

Общественные и благотворительные организации помогут горожанам с наборами для временного закрытия оконных проемов.



Одесса была под массированной атакой дронов / Фото из телеграмм-канала Труханова



Последствия российского удара по Одессе/ Фото с телеграмм-канала Труханова



Враг атаковал густонаселенный район Одессы / Фото из телеграмм-канала Труханова

Пострадали люди

Как сообщили в ОВА, по состоянию на 1:20 известно о трех пострадавших в результате российского массированного удара. Медики оказывают им всю необходимую помощь.