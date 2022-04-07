Люди разжигают костры у домов: болезненный репортаж из Киевской области после бегства россиян

В Киевской области, где велись ожесточенные бои с российской армией, можно увидеть много разбросанной техники и уничтоженных домов. Кое-где люди уже месяц живут без связи, воды, электричества и тепла. Готовить приходится прямо на улицах возле собственных домов.

В Стоянке и Дмитровке, что в Киевской области, много разрушенных домов и российской техники. У тех, которые уцелели, выбиты окна.

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Российские войска безжалостно уничтожали украинские города / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Выживают без привычных вещей

Люди остались без воды, электричества, связи и теплоснабжения. В некоторых дворах разжигают костры, чтобы приготовить еду и помыть посуду. Воду приходится набирать из источника.

Оккупанты изменили жизнь украинцев / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Большинство людей покинули свои дома после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же закрыли аптеки и магазины. "Самодельную плиту" во дворе сделали еще 24 февраля. Продукты людям довозят, однако самим приходится искать дрова.

Они тут стреляли так, что аж заворачивало. Снаряд прилетел в квартиру, а там была пожилая женщина. Хорошо, что хоть наши солдаты успели забежать и вынести ее в подвал,

– рассказал Олег.

В освобождении населенных пунктов Дмитровка и Капитановка принимали участие танки ВСУ, пехота и группа спецназовцев Главного управления разведки, сообщил командир группы спецподразделения ГУР "Титан". Главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть гражданского населения.

Так выглядит многострадальная Дмитровка / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Наступление началось со стороны села Петрушки и россияне вынуждены были отойти за пределы Дмитровки в сторону села Забучье. По словам командира группы спецподразделения ГУР "Титан", в бою за Дмитровку со стороны оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки. Со стороны ВСУ зашло 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГУР.

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Люди не хотели покидать дома

Жительница Дмитровки Оксана Фурман не покидала свой дом даже во время боев. Женщина говорит, что людей эвакуировали, но она осталась, чтобы смотреть за домами. Вместе с ней была 18-летняя дочь.

Оксана Фурман отказалась эвакуироваться / Фото Алины Туришин​, 24 канал

Снаряд залетел прямо через кухню. Ее уже нет. Танк заехал прямо сюда. Его подбивали около часа. У нас же нет ни электричества, ни света, ни связи. Телефон был разряжен. Мы ночевали у соседей. Первая эвакуация была 9 марта. Мы решили не ехать, потому что есть машина. В крайнем случае, как говорят, можно сделать коридор и выйти,

– рассказала Оксана.

По ее словам, эта ночь была "Сталинградом", где не знаешь, выживешь ли в следующую минуту.

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