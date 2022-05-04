Люди с большим сердцем и огромной силой духа: Зеленский показал героическую работу спасателей
Источник:Владимир Зеленский
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с первого дня борется за жизнь людей. Они работают под обстрелами и посреди огня.
Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал фото спасателей, которые работают в условиях войны.
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"Люди с большим сердцем и огромной силой духа. Вы ликвидируете последствия вражеских обстрелов. Укрощаете пламя и спасаете жизни людей. Вы – наши герои настоящего!", – написал Зеленский.
Спасатель на работе / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Президент восхищается героизмом спасателей / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
ГСЧС приезжает даже на самые горячие точки / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Фотографам удалось зафиксировать героическую работу ГСЧС / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Портрет спасателя / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Работники ГСЧС каждый раз рискуют жизнью / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Огнеборец во время тушения пожара / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Пресс-секретарь ГСЧС о травмах из-за атаки россиян
Российские убийцы 10 апреля обстреляли Днепропетровскую область и полностью разрушили аэропорт в Днепре. Во время атаки руководитель отдела по связям с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка получила серьезные ранения. Женщина по состоянию на 2 мая уже пережила 8 операций.
Евгения отметила, что пока не может разговаривать – в ее горле 2 зонда. Президент Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени Евгению Дудку и ее жениха Игоря Гетало, который является спасателем.
Работа спасателей во время войны: последние новости
- Оккупанты 2 мая атаковали дом людей в Одессе. Спасатели показали последствия авиаудара и то, как борются с последствиями.
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