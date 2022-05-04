Люди с большим сердцем и огромной силой духа: Зеленский показал героическую работу спасателей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с первого дня борется за жизнь людей. Они работают под обстрелами и посреди огня.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал фото спасателей, которые работают в условиях войны.

К теме В Харькове потушили пожары в центре города: одна женщина ранена обломками

"Люди с большим сердцем и огромной силой духа. Вы ликвидируете последствия вражеских обстрелов. Укрощаете пламя и спасаете жизни людей. Вы – наши герои настоящего!", – написал Зеленский.



Спасатель на работе / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Президент восхищается героизмом спасателей / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



ГСЧС приезжает даже на самые горячие точки / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Фотографам удалось зафиксировать героическую работу ГСЧС / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Портрет спасателя / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Работники ГСЧС каждый раз рискуют жизнью / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Огнеборец во время тушения пожара / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov

Пресс-секретарь ГСЧС о травмах из-за атаки россиян

Российские убийцы 10 апреля обстреляли Днепропетровскую область и полностью разрушили аэропорт в Днепре. Во время атаки руководитель отдела по связям с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка получила серьезные ранения. Женщина по состоянию на 2 мая уже пережила 8 операций.

Евгения отметила, что пока не может разговаривать – в ее горле 2 зонда. Президент Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени Евгению Дудку и ее жениха Игоря Гетало, который является спасателем.

Работа спасателей во время войны: последние новости