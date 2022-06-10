Люди в шоковом состоянии: ужасные кадры пожара частного дома после атак России
Российские оккупанты продолжают беспощадно гатить по Харьковской области. Вчера, 9 июня, захватчики цинично обстреляли пригород Харькова, в результате чего вспыхнули частные дома.
В результате обстрелов российских оккупантов пострадало около десятка домов в поселке городского типа Малая Даниловка, расположенном неподалеку от Харькова, информирует 24 канал. В то же время прилеты были настолько мощными, что мгновенно занялись пожары.
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Люди в шоковом состоянии
Спасать свое имущество пришлось самим людям. Правда, после обстрелов российских захватчиков многие находились в шоковом состоянии – единственное, что они могли описать, это громкость взрыва и куда прятались.
"Во двор прилетело 5 или 6 мин. К счастью, никто не пострадал. Окна и ворота избило", - рассказал житель пострадавшего дома.
Волонтеры помогали спасать людей
Кроме того, к ликвидации пожара присоединились проезжавшие мимо неравнодушные. Так они смогли спасти людей еще до приезда спасателей.
На взрывы среагировали волонтеры, которые развозили гуманитарную помощь в другом населенном пункте. Когда они поняли, что прилетело неподалеку, сразу отправились на место обстрелов.
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"Приехали сюда – горит дом. Ребята открыли замок, забежали в здание, а там дедушка сидит. Спросили, как подняться на 2 этаж. Нашими огнетушителями удалось один дом потушить изнутри. Там много пострадавших домов", – рассказал волонтер.
После этого на место обстрелов прибыли спасатели, ликвидировавшие пожары. Огонь сильно повредил дома мирных жителей.
В результате мощного обстрела кафиров вспыхнул пожар в частном доме / Фото 24 канала
Обстрелов стало больше
Если сравнивать с предыдущими сутками 8 июня, то вчера, 9 июня, пожаров от обстрелов российских кафиров в Харьковской области занялось чуть ли не вдвое больше – 20. Они вспыхнули в Харькове в Новобаварском и Шевченковском районах города, а также в Чугуевском и Харьковском районах.
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Обстрелы Харькова: последние новости
- Вчера вечером, 9 июня, во время воздушной тревоги, в Харькове было слышно не менее 3 взрывов . По информации, по прилету вспыхнули пожары.
- В результате очередного обстрела российских оккупантов в Харькове исчезла телевизионная речь . Однако связисты буквально за день все починили и восстановили его.
- В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что вечером 8 июня в Харькове в результате обстрела врагов вспыхнули пожары. По информации спасателей, общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров.