Люди в шоковом состоянии: ужасные кадры пожара частного дома после атак России

Российские оккупанты продолжают беспощадно гатить по Харьковской области. Вчера, 9 июня, захватчики цинично обстреляли пригород Харькова, в результате чего вспыхнули частные дома.

В результате обстрелов российских оккупантов пострадало около десятка домов в поселке городского типа Малая Даниловка, расположенном неподалеку от Харькова, информирует 24 канал. В то же время прилеты были настолько мощными, что мгновенно занялись пожары.

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Люди в шоковом состоянии

Спасать свое имущество пришлось самим людям. Правда, после обстрелов российских захватчиков многие находились в шоковом состоянии – единственное, что они могли описать, это громкость взрыва и куда прятались.

"Во двор прилетело 5 или 6 мин. К счастью, никто не пострадал. Окна и ворота избило", - рассказал житель пострадавшего дома.

Волонтеры помогали спасать людей

Кроме того, к ликвидации пожара присоединились проезжавшие мимо неравнодушные. Так они смогли спасти людей еще до приезда спасателей.

На взрывы среагировали волонтеры, которые развозили гуманитарную помощь в другом населенном пункте. Когда они поняли, что прилетело неподалеку, сразу отправились на место обстрелов.

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"Приехали сюда – горит дом. Ребята открыли замок, забежали в здание, а там дедушка сидит. Спросили, как подняться на 2 этаж. Нашими огнетушителями удалось один дом потушить изнутри. Там много пострадавших домов", – рассказал волонтер.

После этого на место обстрелов прибыли спасатели, ликвидировавшие пожары. Огонь сильно повредил дома мирных жителей.

В результате мощного обстрела кафиров вспыхнул пожар в частном доме / Фото 24 канала

Обстрелов стало больше

Если сравнивать с предыдущими сутками 8 июня, то вчера, 9 июня, пожаров от обстрелов российских кафиров в Харьковской области занялось чуть ли не вдвое больше – 20. Они вспыхнули в Харькове в Новобаварском и Шевченковском районах города, а также в Чугуевском и Харьковском районах.

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