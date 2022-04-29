Люди стоят в очередях по 6 дней: в Мелитополе работают всего 2 банка

На Запорожье во временно оккупированном Мелитополе банковская система почти не работает. Для того, чтобы получить наличные, люди вынуждены стоять в очереди по 5 – 6 дней.

В городе работают только "Приватбанк" и "А-банк". Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире 24 канала.

К теме В Мелитополе людям пытались раздать пенсию: кафиры сорвали процесс

По его словам, люди не могут получить более тысячи гривен наличными. Учитывая это, в Мелитополе есть бизнесмены, которые предлагают выдать местным какую-то сумму наличными, но за определенный процент комиссии.

Достаточно сложно рассчитываться банковскими картами,

– рассказал городской голова.

Однако наиболее незащищенными в этой ситуации остаются пенсионеры, потому что до полномасштабного вторжения России более половины из них получали пенсию наличными от работников почты.

В настоящее время коллаборанты полностью блокируют выдачу пенсий в почтовых отделениях.

"Сначала они украли 3 миллиона гривен из почтового отделения, а позавчера (27 апреля – 24 канал) просто заблокировали работу отделения, которое пыталось выдавать наличные пенсионерам", – добавил Федоров.

Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в городе: смотрите видео