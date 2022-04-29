Наразі у місті працюють лише "Приватбанк" та "А-банк". Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі 24 каналу.

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За його словами, люди не можуть отримати більше ніж тисячу гривень готівкою. Зважаючи на це, у Мелітополі є бізнесмени, які пропонують видати місцевим якусь суму готівкою, але за певний відсоток комісії.

Досить складно розраховуватись банківськими картками,

– розповів міський голова.

Однак найбільш незахищеними у цій ситуації залишаються пенсіонери, тому що до повномасштабного вторгнення Росії більше ніж половина з них отримували пенсію готівкою від працівників пошти.

Зараз колаборанти повністю блокують видачу пенсій у поштових відділеннях.

"Спершу вони вкрали 3 мільйони гривень з поштового відділення, а позавчора (27 квітня – 24 канал) просто заблокували роботу відділення, яке намагалося видавати готівку пенсіонерам", – додав Федоров.

Мер Мелітополя розповів про ситуацію у місті: дивіться відео