Наразі у місті працюють лише "Приватбанк" та "А-банк". Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі 24 каналу.
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За його словами, люди не можуть отримати більше ніж тисячу гривень готівкою. Зважаючи на це, у Мелітополі є бізнесмени, які пропонують видати місцевим якусь суму готівкою, але за певний відсоток комісії.
Досить складно розраховуватись банківськими картками,
– розповів міський голова.
Однак найбільш незахищеними у цій ситуації залишаються пенсіонери, тому що до повномасштабного вторгнення Росії більше ніж половина з них отримували пенсію готівкою від працівників пошти.
Зараз колаборанти повністю блокують видачу пенсій у поштових відділеннях.
"Спершу вони вкрали 3 мільйони гривень з поштового відділення, а позавчора (27 квітня – 24 канал) просто заблокували роботу відділення, яке намагалося видавати готівку пенсіонерам", – додав Федоров.
Мер Мелітополя розповів про ситуацію у місті: дивіться відео