У США есть разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове, – CNN

Разведка США считает, что люди, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове. Таким образом, Россия пытается разжечь сфабрикованный мятеж против молдавского правительства.

По информации разведданных США, конечной целью таких провокаций является установление более пророссийской администрации в Молдове. Таким образом, Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с ЕС.

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Что готовит Россия

Представители Белого дома имеют основания полагать, что связанные с российской разведкой люди могут проводить подготовку антиправительственных демонстраций в Молдове.

Кроме того, есть доказательства, что Москва работает над распространением дезинформации о всеобщей стабильности в Молдове. Один из примеров – заявление минобороны России о том, что Украина якобы планирует вторгнуться в Приднестровье. В частности известно, что официальные лица США заявили, что эти обвинения "необоснованны, ложны и создают безосновательную тревогу".

В то же время, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России по дестабилизации Европы.

Президент Джо Байден встретился с молдавской коллегой Маей Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили, в частности, и деятельность России.

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