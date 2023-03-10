У США есть разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове, – CNN
Источник:CNN
Разведка США считает, что люди, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове. Таким образом, Россия пытается разжечь сфабрикованный мятеж против молдавского правительства.
По информации разведданных США, конечной целью таких провокаций является установление более пророссийской администрации в Молдове. Таким образом, Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с ЕС.
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Что готовит Россия
Представители Белого дома имеют основания полагать, что связанные с российской разведкой люди могут проводить подготовку антиправительственных демонстраций в Молдове.
Кроме того, есть доказательства, что Москва работает над распространением дезинформации о всеобщей стабильности в Молдове. Один из примеров – заявление минобороны России о том, что Украина якобы планирует вторгнуться в Приднестровье. В частности известно, что официальные лица США заявили, что эти обвинения "необоснованны, ложны и создают безосновательную тревогу".
В то же время, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России по дестабилизации Европы.
Президент Джо Байден встретился с молдавской коллегой Маей Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили, в частности, и деятельность России.
Что происходит в Молдове: последние новости
- На фоне еще больших угроз России Европейский союз намерен направить гражданскую миссию в Молдову. В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.
- Директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский сообщил, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая. Кремль в течение года пытается расшатать ситуацию в Молдове, а на пророссийские протесты вливаются просто сумасшедшие деньги.
- По словам Андриевского, людей свозят на автобусах в Кишинев и платят деньги. Перед ними стоит конкретная цель – дестабилизировать ситуацию в Молдове. Следующим шагом будет осуществление переворота.
- Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове. В последние недели Кремль совершает ряд вбросов о возможном наступлении ВСУ на Приднестровье.