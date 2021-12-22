Люди выпрыгивали из окон: детали пожара в гостинице в Винницкой области

В ночь на 22 декабря в селе Садовое, что в Винницкой области, произошел пожар в гостинице. Несколько человек, чтобы спастись, выпрыгивали из окон. К сожалению, одна девушка погибла.

Детали об ужасном возгорании в гостинично-ресторанном комплексе на Винниччине рассказали в полиции.

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Спасаясь от огня, люди прыгали из окон

По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна.

В результате от полученных травм погибла девушка. Информацию о ней устанавливают правоохранители. Кроме того, еще двое человек – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина пострадали. Их госпитализировали в больницу.

В пожаре под Винницей погиб человек / Фото Нацполиции

Полиция открыла дело

Полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Пожар в Винницкой области: что известно

В селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района 22 декабря, примерно в 03:00 вспыхнул пожар в загородном комплексе отдыха. Возгорание возникло на шестом этаже в помещении гостиницы.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали из здания примерно 60 человек, в том числе 53 детей.

В 05:30 пожар удалось локализовать.

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