Во Франковске из-за отключения света на колесе обозрения застряли люди

В Ивано-Франковске из-за отключения света произошел неприятный инцидент. На колесе обозрения после прекращения энергоснабжения застряли люди.

Чтобы спасти горожан пришлось вызывать спасателей. Они спасли жертв отключений.

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Инцидент во Франковске

В Ивано-Франковске 1 июня из-за отключения света остановилось колесо обозрения. В это время на нем находились люди.

Как рассказало местное медиа, прохожие пытались самостоятельно помочь, однако неудачно. Им пришлось вызвали спасателей. Уже они дотянули колесо вниз, что позволило спасти людей.

В Ивано-Франковске на колесе застряли люди: смотрите видео

Отключение света в Украине