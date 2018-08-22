Людям Путина в Украине надо устроить дискомфорт, – коллега Сенцова

Его можно увидеть почти на каждой акции поддержки Олега Сенцова. Украинский кинорежиссер документальных и игровых фильмов Владимир Тихий сдружился с Олегом еще 7 лет назад, когда тот предложил оценить фильм-первенец "Гамер".

В эксклюзивном интервью для 24 канала коллега Сенцова рассказал, почему во время Революции Достоинства Олег взял в руки не камеру, а коктейль Молотова, как они боролись на Майдане и в Крыму, а также объяснил, почему обмен пленными стоит на месте и аргументировал как хорошо мотивировать Медведчука освободить пленников.

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Вспомните свое знакомство с Олегом Сенцов. Как это было?

Познакомились в 2011 году на Одесском кинофестивале. Я представил свой проект "Украина, Goodbye!" Вот после питчинга Олег и подошел познакомиться. Выглядел совсем не по-киношному. На тот момент он еще не порвал со своим бизнесом. Тогда Сенцов предложил посмотреть свой полнометражный "Гамер".

Затем мы встречались в Киеве на фестивальных событиях. Как-то сразу нашли определенное понимание и при случае обсуждали вопросы развития украинского кино.

Какое впечатление у вас сложилось от Олега?

Чувствовалось, что он был не в своей тарелке. Не было присущей многим кажущейся самоуверенности, как часто бывает, когда человек сделал фильм, который получил награды. Олег выглядел человеком, который ищет для себя ответы на вызовы конкретной ситуации, в которой сейчас находится.

"Сенцов не делал из своего фильма огромного достижения"

А как вам "Гамер"?

Он меня поразил! Потому ожидал увидеть совсем другое кино ... Обычно у режиссеров, которые самостоятельно снимают полнометражный фильм и находятся не в контексте кино, выходит несколько провинциальный фильм, который имеет кучу шаблонов: попытки копировать Голливуд или что-то подобное. У Олега такого не было.

У него действительно получился мощный независимый европейский фильм по духу и организации. То есть то, что он наснимал будучи сам в роли съемочной группы, впечатляет!

Кино – это же вообще очень требовательная к деньгам вещь. Но его история в формате художественной формы очень хорошо представлена. Не ощущалось в фильме проблем из-за отсутствия съемочной группы как таковой.

"Гамер" – смотрите видео





Как Олег оценивал этот фильм в разговоре с вами? Какими взглядами делился относительно украинского кино?

Он не делал презентации "Гамера". Совсем не надеялся словами передать то, что сделал. Сенцов просто констатировал факт, что за свои деньги снял кино. И сказал, что его интересует мое мнение. Ему огромный плюс за то, что не делал из своего фильма какого-то достижения.

Как правило, режиссеры или люди, которые делают собственные проекты, пытаются восхвалять свою работу, чтобы сразу создать положительное впечатление. У него этого не было.

Кино имеет свой невербальный язык благодаря изображению, ритму, кинематографическим нюансам. И в случае с Олегом, он не учил законы жанра, а чувствовал их. Это находилось в его природе.

Он понимал, что его фильм лучше расскажет любого слова. Поэтому, если человек поймет, то он на одной волне постижения невербальных вещей.

То есть нет смысла что-то объяснять? Фильм говорит сам за себя.

Конечно! Для этого кино и делается. Оно существует в формате универсальной формы общения.

Вернемся к событиям Революции Достоинства. И вас, и Олега частенько можно было увидеть на Майдане. Кто чем занимался?

Я делал творческие проекты с художественным Объединением "Вавилон13". А Олег помогал эффективнее. И нас призывал не только снимать.

Владимир Тихий на Майдане в 2014-м

Честно говоря, меня удивляло, что он нашел себя не в формате человека искусства на Майдане, а стал активистом. Много наших знакомых киношников что-то снимали и занимались перфомансами. Людей, которые занимаются кино, должны больше волновать и волнует судьба их художественных проектов, карьера и определенные честолюбивые вещи.

А он тогда работал над своим вторым фильмом "Носорог" – очень сложным проектом по форме и по материалу. Чувствовалось, что хотел сделать документальное кино 1990-х. Помню, он долго искал человека на главную роль: не актера, а действительно носителя образа криминалитета. И нашел! Они начали снимать, но с началом Революции Достоинства отложил работу над фильмом ... И пошел на Майдан "полевым" активистом.

Он ездил с автомайданом, когда тот боролся с первой волной титушни, которая должна была творить беспредел в Киеве. И вот автомайдан превентивно обезвредил технологию террора.

Он приходил к нам на "Вавилон13" и спрашивал, что у нас происходит. Помню, дальше появились первые погибшие – Нигоян и Жизневский, далее нашли Луценко ...

И вот когда у нас было отступление, вечером появился Олег и сказал, что мы должны быть там, сопротивляться и не давать спецназовцам захватить Майдан. "Снимая, вы не принимаете активное участие", – говорил. По моему мнению, тогда он полностью сделал свой выбор и составил план действий. Он и сейчас продолжает целенаправленно и верно идти этой дорогой.

"Сенцов призвал быть активнее на Майдане"

Чем Олег занимался в Крыму, и когда вы в последний раз общались?

Он поехал в Крым и занимался волонтерской помощью украинским военным, которых окружили. Впоследствии на полуостров поехал и наш общий знакомый - кинооператор Ярослав Пилунский. Хотел встретиться с Олегом, но Пилунского тогда похитили. Не знали, что с ним происходит, и мы искали возможность узнать ...

Тогда мы с Олегом разговаривали по телефону несколько раз. Он холодно и взвешенно говорил о том, что следует ожидать и как оно вернется ... Оказалось, что Пилунского и других пленников держали в подвале военного комиссариата в Симферополе. Хорошо, что все обошлось и их отпустили.

И поэтому, когда Олег оказался в плену, я тоже думал, что это скоро кончится, его освободят, и он будет в Киеве с нами. Мы же имели пример хеппи-энда! Но здесь развернулся совершенно другой сюжет ...

Когда Сенцова вывезли в Россию, тоже надеялись, что его незадолго освободят?

То, что ему инкриминировали, звучит откровенно по-идиотски. Например, попытка покушения на памятник Ленина. Не укладывается в голове, что это могло иметь ужасные последствия.

А сейчас все стало понятно. Наша серьезная ошибка в том, что оцениваем действия Кремля по логике цивилизованного вменяемого человечества. А там нет логики, там ненависть и желание уничтожить. Мы видим последствия этого. Имея ошибочное представление, думаем, что здравый смысл победит, если договориться с врагом. Но такого нет.

"Кремль не действует по логике цивилизованного человечества"

Когда поняли, что договориться вряд ли получится?

Достаточно давно. Я тесно общаюсь и по вопросам военнопленных. Там ситуация иная. Бойцы попадали в плен и, как правило, их обменивали на пленных с той стороны. Этим занимались командующие батальонов. Где и деньги играли свою роль. Но там была мотивация. С этой стороны - наши, с того – ваши, они вам нужны, они – нам. Это играло решающую роль.

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И работало, пока не начались мирные переговоры на международном уровне. Все просто загнулось! Чиновники оказались в роли людей, которые должны принимать решения быстро и результативно, но они никак не мотивированы.

А в случае с Олегом ситуация еще раньше стала выглядеть плохо. Когда стало понятно, что его судьба зависит от формальных мотивов чиновников, которые не очень то и заинтересованы в освобождении.

Почему?

Потому что чиновник – формалист, которому не тепло, ни холодно от проблем простых людей. Он от другого деньги получает. Украинские, российские, немецкие чиновники – разницы нет. Поэтому абсурдно выглядят обращения к чиновникам высокого европейского уровня. Когда те встречаются, 3 часа не говорят об Олеге Сенцове. О чем они говорят? Об экономических вопросах и собственных интересах.

Якобы, тупик ... Но у нас есть люди, которых можно сделать хорошо мотивированными. Хотя бы того же кума Путина – Виктора Медведчука.

Как его мотивировать?

Выбить из-под ног возможность комфортно себя здесь чувствовать!

Он априори рассчитывает не на людей, а на несколько миллионов "ваты", которая еще в этой стране. Если Медведчук поймет, что всю "вату" потеряет, не будет возможности участвовать в президентских выборах и заниматься грязными делами легально в этой стране, он зашевелится ...

Поверьте, он это просто так не бросит и не поедет в Грецию или Москву. Будет бороться за то, чтобы остаться в Украине. Потому что он не просто чиновник, а человек с большими амбициями и планами. Медведчук зависим от многих факторов в Украине, на которые нужно воздействовать уже сейчас.

То есть акции под офисом Медведчука в Киеве повышают его мотивацию в обмене пленными?

Относительно. Однако они больше просветительские. Иногда говорят, мол, почему мы здесь собрались, ведь кум Путина здесь не живет ?! Мы же не дети, мы все прекрасно понимаем. И не ожидаем, что из окна посольства РФ выглянет Путин, и ему обидно, что мы кричим "Путин – Х*йло!"

Акция поддержки Сенцова под посольством России

Мы в курcе, что там нет ни Путина, ни Медведчука. Но там есть его прошлое ... Прошлое, которое он пытается, как картежник, перемешать в новой колоде. СДПУ (о), Стус, Революцию Достоинства – эти вещи он хочет сбросить, как змея – кожу. А взамен оказаться в новой партии и выглядеть обновленным политиком, который, якобы, ничего плохого за собой не имеет. Мол, стремится только к миру с Россией. Но на самом деле это не так.

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Понятно, что те акции имели цель просветить население и напомнить, кто такой на самом деле Медведчук ... Вернемся к фигуре Олега Сенцова: что, по вашему мнению, все-таки побудило его голодать?

Первое, не стоит делать из него неудачника, который оказался в жерновах системы. Он сознательно боролся за Украину, взвешивая все возможные последствия.

И вот на четвертом году заключения Сенцов понял, что совершенно не контролирует ситуацию ... Что его ждет забвение, Сибирь, длинная скучная смерть ... Он понимал, что его там будут гонять этапами из колонии в колонию, медленно убивая, уничтожая здоровье и разрушая о нем память, убивая саму идею, ради которой он сейчас борется. Поэтому и начал голодовку.

Фактически Олег сейчас не дал ничего сделать Путину и его сторонникам. Так или иначе он находится на грани и контролирует ситуацию! Несмотря ни на что.

"Сенцов, находясь на грани, контролирует ситуацию"

Хотя, возможно, он себе несколько иначе все представлял. Потому что такие страшные вещи невозможно спрогнозировать. Еще три месяца назад мы имели призрачные представления о влиянии международных политиков. Думаю, что он тоже имел иллюзии. Скорее всего, сейчас они развеялись.

Вы поддерживали контакт с Олегом?

Нет. Я не писал писем. Потому что при мысли о них чувствую беспомощность. Просто не могу писать письма человеку в предкритичном состоянии. Хочется сказать что-то главное и действительно важное ... Но это вырежут, потому российские тюремщики цензурируют письма. А что-то другое не является тем важным, что Олегу нужно говорить.

Мы говорили о недостаточной реакции международников. А как насчет украинского населения. Наши люди достаточно "в теме"?

Относительно. Но что ожидать от людей? Это обычная реакция.

Понимаете, травматическое ощущение получает достаточно большое количество активных представителей общества. Попадая в атмосферу беспомощности, они пытаются максимально держать дистанцию, чтобы не травмировать себя еще больше. Это нужно, чтобы комфортнее себя чувствовать.

Хороший пример рассказывали ребята-азовцы. Из мощной футбольной группы "Ультрас", одна часть пошла воевать, а другая – нет. И первые начали забрасывать тем, которые не пошли, что они, мол, не мужики. Поэтому у последних быстро сформировалось представление, что война – это полная фигня. То есть они стали в позицию защиты, что уничтожило вероятность иметь их в союзниках.

Поэтому забрасывать нашему обществу, что оно не борется за пленных так, как должно, не совсем правильно.

Вчерашняя акция поддержки Сенцова не была многолюдной

Честно говоря, мы же понимаем, при каких условиях эти обмены точно состоялись бы. Для этого имеют место далекие от Минских соглашений действия. Речь идет про мощные диверсионные акции, способствующие освобождению пленных из того же Донецка. По сути это тоже можно было бы организовать. Но это вызвало бы террористические акты на нашей территории. Баланс очень хрупкий.

Но мы можем провоцировать освобождение и другими методами. Есть значительно более действенные рычаги, чем письма в парламент Соединенных Штатов.

О каких именно рычагах идет речь?

Не дать возможности представителям Путина здесь себя комфортно чувствовать. Эти люди и российский президент больше зависимы от Украины, чем можем себе представить.

Это не правда, что отбросы при любой возможности уйдут отсюда. Они никто вне территории этого государства. Если бы они успокоились только деньгами, то не занимались бы политической деятельностью. Они от нас зависимы. Это и есть смысл их жизни. Этого смысла их надо лишать!

При каком условии все же возможно освобождение Сенцова?

Вопрос освобождения заложников решается не в формации посредников, а в достаточно жестких реалиях. Его освобождение теоретически возможно, если обменять на очень важного для России нашего врага. Такой сейчас не прослеживается ...

Можно надеяться, что режим Путина рухнет, и придет человек из противоположной политики. Но пока на это тоже не похоже.

Олег Сенцов голодает 101-й день

Что делается в украинском кинематографе под влиянием нынешних реалий?

Относительно заложников появились документальные фильмы: как украинские, так и независимые полуроссийские в странах Прибалтики. Также американские проекты. То есть, документалистика эту тему охватывает и с ней работает. Насколько достаточно – это уже другая история.

А вот с игровым кино конечно сложнее. Олег пишет у себя пьесы. Сейчас идеей экранизации одной из них – "Номеров" – занимается кинопродюсер Анна Паленчук. Она много переписывается с Сенцовім по постановке его произведений, не касаясь идеологических или политических моментов. Не за горами презентация "Номеров" ...

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Что вы думаете о пьесе Сенцова "Номера"?

Я не читал. О! Хочется прочитать и рассказать автору, что я о ней думаю. Возможно, это хорошая идея: прочитать пьесу и написать письмо, которое они не смогут зацензурить ...