Люксембург высказался против предоставления Украине оружия

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн верит в дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины. Именно поэтому министр считает, что оружие украинцам предоставлять не следует.

Об этом глава МИД сообщил в интервью. Он призвал проявить терпение в ситуации урегулирования конфликта вокруг Украины.

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Ассельборн настаивает на дипломатическом пути

Ассельборн подчеркнул, что якобы "Россия пока не смогла закрыть двери", поэтому есть шанс предотвратить эскалацию дипломатическим путем.

В последний месяц на уровне ЕС, НАТО, ОБСЕ, а также между США и Россией было приложено очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу,

– сказал глава МИД Люксембурга.

Между Украиной и Россией – большая разница в военном отношении

Ассельборн убежден, что все усилия, которые приложили западные партнеры, принесли свои результаты. Вместе с тем министр – против поставок оружия Украине.

Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия,

– сказал Ассельборн.

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Украина получает военную помощь от других стран: последние новости

Предоставить Украине вооружение планирует Польша. Для этого он собрал совещание в Бюро национальной безопасности совещание с представителями правительства.

18 января военную помощь Украине оказала Великобритания. В Украину доставили 2 тысячи противотанковых гранатометов.

23 января в Украину прибыла вторая партия оружия из США. Речь идет о 80 тонн летального вооружения.

Литва и Латвия предоставят Украине американские ракетные комплексы Stinger.

Смотрите в видео, как Украина получила военную помощь от США:

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.