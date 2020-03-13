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      Люстрированные чиновники времен Януковича могут восстановиться на должностях: детали

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      Министерство юстиции и народные депутаты готовят законопроект, которым могут вернуть люстрованих чиновников времен Януковича. В нынешней редакции им запрещено занимать должности до 2024 года. Теперь этот срок могут сократить. Действительно ли люстрация под угрозой – выясняли журналисты 24 канала.

      Восстановление Юлдашева

      В 2015 году киевского прокурора Сергея Юлдашева люстрировали. Ведь он работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича.

      К теме Люстрований прокурор Юлдашев вернулся на работу в Киеве

      Недавно Днепропетровский суд восстановил его в должности. Кроме этого, прокурору должны выплатить компенсацию за весь период, который он не работал. Это – примерно 2 миллиона гривен.


      Прокурор Сергей Юлдашев / Фото "Украинская правда"

      Впрочем, временно исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Чумак заверил, что Юлдашев все равно должен пройти переаттестацию. А его деятельность будет оценивать комиссия.

      Почему восстановление стало возможным

      Суд восстановил прокурора, ссылаясь в частности на решение Европейского суда по правам человека. Тот постановил: выплатить 5 украинским люстрованим чиновникам по 5 тысяч евро компенсации.

      Что такое люстрация?Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет основы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

      Все из-за того, что украинские суды слишком долго не выносили никакого решения на жалобы бывших чиновников. Европейский суд также назвал люстрацию чрезмерной.

      Важно! В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, однако запрос украинской стороны отклонили. 25 февраля решение ЕСПЧ вступило в силу.

      Один из авторов закона Леонид Емец считает, что именно решение о незаконности люстрации касается конкретно вышеупомянутых 5 граждан.

      Украинское государство не обеспечило право граждан на справедливый суд вообще и этим признается право Украины на люстрацию,
      – отметил он.

      "Но суд обращает внимание на то, что позиция Венецианской комиссии относительно того, что этот закон следовало бы доработать, не отменить", – добавил он. Ранее нардеп подавал предложения по исправлению закона, Рада 8 созыва их проигнорировала.

      Обратите внимание Люстрированные чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском, –  расследование " Схем"

      Зато профильный министр Денис Малюська считает, что Украина должна исправить все замечания ЕСПЧ. То есть всех, против кого нет доказательств в противоправных действиях, признать люстрованими незаконно.

      Сейчас нарабатываются изменения в закон. В новой редакции собираются уточнить, кто останется люстрованим, а кто нет. Дальше будет работать комиссия, которую создадут для решения вопроса.

      Большинство людей, которые сейчас люстрированы, такой статус потеряют,
      – подчеркнул министр юстиции Денис Малюська.

      Сейчас таких – почти 900. Каждому из них, кого признают незаконно люстрованим, государство должно заплатить примерно 2 тысячи евро.

      Если этого не сделать, Минюст будет завален решениями о восстановлении в должности, как в ситуации с прокурором Юлдашевим. Обязать к этому имеет и ЕСПЧ. И в министерстве убеждены, что тогда выйдет еще дороже.

      Читайте также Возврат экс-чиновников Януковича: в чем причина и что будет дальше

      Отметим, что Конституционный суд уже 5-й год рассматривает законность люстрации. В начале марта 2020 года принятие решения снова перенесли.

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      12 марта
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Конституционный суд Верховная Рада Европейский суд Люстрация
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