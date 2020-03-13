Люстровані чиновники часів Януковича можуть поновитися на посадах: деталі

Міністерство юстиції та народні депутати готують законопроєкт, яким можуть повернути люстрованих чиновників часів Януковича. У нинішній редакції їм заборонено обіймати посади до 2024 року. Тепер цей термін можуть скоротити. Чи дійсно люстрація під загрозою – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Поновлення Юлдашева

У 2015 році київського прокурора Сергія Юлдашева люстрували. Адже він працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича.

До теми Люстрований прокурор Юлдашев повернувся на роботу в Києві

Нещодавно Дніпропетровський суд поновив його на посаді. Крім цього, прокурору мають виплатити компенсацію за весь період, який він не працював. Це – приблизно 2 мільйони гривень.



Прокурор Сергій Юлдашев / Фото "Українська правда"

Втім, тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора Віктор Чумак запевнив, що Юлдашев все одно має пройти переатестацію. А його діяльність оцінюватиме комісія.

Чому поновлення стало можливим

Суд поновив прокурора, посилаючись зокрема на рішення Європейського суду з прав людини. Той постановив: виплатити 5 українським люстрованим чиновникам по 5 тисяч євро компенсації.

Що таке люстрація?Офіційна назва люстрації в Україні – Закон "Про очищення влади". Поштовхом для розробки закону у 2014 році стали наслідки президентства Віктора Януковича. Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізичних осіб.

Все через те, що українські суди занадто довго не виносили жодного рішення на скарги експосадовців. Європейський суд також назвав люстрацію надмірною.

Важливо! У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, однак запит української сторони відхилили. 25 лютого рішення ЄСПЛ набуло чинності.

Один з авторів закону Леонід Ємець вважає, що саме рішення про незаконність люстрації стосується конкретно вищезгаданих 5 громадян.

Українська держава не забезпечила право громадян на справедливий суд взагалі і цим визнається право України на люстрацію,

– зазначив він.

"Але суд звертає увагу на те, що є позиція Венеційської комісії щодо того, що цей закон варто було б доопрацювати, не скасувати", – додав він. Раніше нардеп подавав пропозиції щодо виправлення закону, Рада 8 скликання їх проігнорувала.

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Натомість профільний міністр Денис Малюська вважає, що Україна повинна виправити всі зауваження ЄСПЛ. Тобто всіх, проти кого немає доказів у протиправних діях, визнати люстрованими незаконно.

Нині напрацьовуються зміни до закону. У новій редакції збираються уточнити, хто залишиться люстрованим, а хто ні. Далі працюватиме комісія, яку створять для розв'язання питання.

Більшість людей, які зараз люстровані, такий статус втратять,

– наголосив міністр юстиції Денис Малюська.

Наразі таких – майже 900. Кожному з них, кого визнають незаконно люстрованим, держава повинна заплатити приблизно 2 тисячі євро.

Якщо цього не зробити, Мін'юст буде завалений рішеннями про поновлення на посаді, як в ситуації з прокурором Юлдашевим. Зобов'язати до цього може й ЄСПЛ. Та у міністерстві переконані, що тоді вийде ще дорожче.

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Зазначимо, що Конституційний суд вже 5-й рік розглядає законність люстрації. На початку березня 2020 року ухвалення рішення знову перенесли.