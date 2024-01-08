Состояние здоровья министра обороны США Ллойда Остина вызывает беспокойство. Пентагон воздерживается от конкретики, а Конгресс и СМИ требуют прозрачности.

Генерал-майор Пэт Райдер, представитель Пентагона, обновил информацию о состоянии Ллойда Остина, находящегося в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. По его словам, Остин имеет доступ к средствам связи и контролирует деятельность минобороны США.

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Здоровье Остина и коммуникационный провал

Важно, что на 8 января неизвестно, когда именно Остина, которого госпитализировали неделю назад, выпишут из больницы. Члены Конгресса США выражают недовольство из-за отсутствия информации о состоянии министра и обстоятельствах его госпитализации.

То, что Пентагон в течение нескольких дней не сообщал о госпитализации Остина, в частности, президенту Джо Байдену, Совету национальной безопасности и высшему руководству Пентагона, свидетельствует о потрясающем отсутствии прозрачности относительно его болезни, того, насколько серьезна, и когда он может поправиться,

— отмечает издание Associated Press.

По информации этого же СМИ, Остин прошел определенную медицинскую процедуру 22 декабря, но из-за сильной боли был госпитализирован 1 января. Президенту Байдену об этом сообщили только 4 января.

"Это был теплый разговор. Президент Байден пожелал ему скорейшего выздоровления и сказал, что с нетерпением ждет возвращения министра в Пентагон", – сообщило международное издание NBC News с ссылкой на собственные источники.

ситуация вокруг состояния здоровья Ллойда Остина вызывает множество вопросов, на которые Пентагон пока не дает ответов, сохраняя беспокойство среди американских политиков и общественности.

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Добавим, что 7 января Ллойд Остин сообщал, что вылечился и с нетерпением ждет возвращения к исполнению обязанностей министра обороны. В то же время чиновник признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем. Он пообещал исправиться.

Авторитетные американские издания констатируют, что такая секретность в коммуникации противоречит общепринятым демократическим нормам, утвердившимся в Соединенных Штатах Америки.