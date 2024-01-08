Генерал-майор Пет Райдер, речник Пентагону, оновив інформацію про стан Ллойда Остіна, який перебуває у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. За його словами, Остін має доступ до засобів зв'язку та контролює діяльність міноборони США.

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Здоров'я Остіна і комунікаційний провал

Важливо, що станом на 8 січня невідомо, коли саме Остіна, якого госпіталізували тиждень тому, випишуть з лікарні. Члени Конгресу США висловлюють невдоволення через відсутність інформації про стан міністра та обставини його госпіталізації.

Те, що Пентагон протягом кількох днів не повідомляв про госпіталізацію Остіна, зокрема президенту Джо Байдену, Раді національної безпеки та вищому керівництву Пентагону, свідчить про приголомшливу відсутність прозорості щодо його хвороби, того, наскільки серйозна, і коли він може одужати,

— зазначає видання Associated Press.

За інформацією цього ж ЗМІ, Остін пройшов певну медичну процедуру 22 грудня, але через сильний біль був госпіталізований 1 січня. Президенту Байдену про це повідомили лише 4 січня.

"Це була тепла розмова. Президент Байден побажав йому якнайшвидшого одужання і сказав, що з нетерпінням чекає на повернення міністра до Пентагону", – повідомило міжнародне видання NBC News з посиланням на власні джерела.

Загалом ситуація навколо стану здоров'я Ллойда Остіна викликає багато запитань, на які Пентагон поки що не дає відповідей, зберігаючи занепокоєння серед американських політиків та громадськості.

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Додамо, що 7 січня Ллойд Остін повідомляв, що вилікувався і з нетерпінням чекає повернення до виконання обов'язків міністра оборони. Водночас посадовець визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям. Він пообіцяв виправитися.

Авторитетні американські видання констатують, що така секретність у комунікації суперечить загальноприйнятим демократичним нормам, що утвердились в Сполучених Штатах Америки.